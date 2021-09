Il Ragazzo più Bello del Mondo, clip esclusiva del film sull'attore svedese Björn Andrésen

Ecco una clip in esclusiva de Il Ragazzo più Bello del Mondo: il film svedese è incentrato su Björn Andrésen, l'attore che a 15 anni è stato il protagonista di Morte a Venezia di Luchino Visconti.

Il Ragazzo più Bello del Mondo, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, ripercorre la vita pubblica e privata di Björn Andrésen, il ragazzo che appena quindicenne divenne un'icona mondiale dopo aver prestato il suo volto a Tadzio, il protagonista di Morte a Venezia di Luchino Visconti. Il film uscirà nelle sale il 13 settembre, distribuito da Wanted Cinema.

La clip che potete vedere sopra, è lo spezzone di un'intervista a Luchino Visconti. Il regista italiano, rispondendo a una domanda, dice che quello che lo ha sedotto del racconto Morte a Venezia è stata "la morte nel senso intellettuale, il romanzo è la storia di un intellettuale che segue la bellezza, la bellezza assoluta del mondo". Il regista ritiene che quando il protagonista vede per la prima volta Tadzio, è come se avesse posato i suoi occhi sulla morte.

La vita dell'attore e musicista svedese Björn Andrésen è cambiata per sempre all'età di 15 anni, quando ha interpretato Tadzio, l'oggetto dell'ossessione di Dirk Bogarde in Morte a Venezia, un ruolo che ha portato il maestro italiano Luchino Visconti a definirlo il ragazzo più bello del mondo. Il regista italiano aveva girato mezzo continente per cercare un viso che assomigliasse a quello descritto da Thomas Mann, lo scrittore tedesco autore del romanzo da cui è tratto il film.

Il ragazzo più bello del mondo si avvale del materiale d'archivio e delle interviste rilasciate da Björn Andresen nel corso degli anni. Il film è diretto da Kristina Lindström e Kristian Petri, che sono anche autori della sceneggiatura. La pellicola, del genere documentario, in occasione dei 50 anni dalla prima mondiale dell'opera di Visconti Morte a Venezia, uscirà nelle sale il 13 settembre, distribuito da Wanted Cinema.