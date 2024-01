Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki vince il primo Golden Globe per un anime, la reazione di Studio Ghibli

Dopo 18 anni dall'introduzione della categoria miglior film d'animazione ai Golden Globe, quest'anno Il ragazzo e l'airone è entrato nella storia come il primo anime a vincere il premio nella categoria. La vittoria di Il ragazzo e l'airone ai Golden Globe è un evento così storico che lo Studio Ghibli ha condiviso la sua reazione sui social essendo questa oltretutto la prima vittoria dello studio in assoluto nella storia della cerimonia. Natalie Portman e Florence Pugh hanno annunciato il premio.

Quest'anno Il ragazzo e l'airone si è scontrato con una grande concorrenza con titoli come Spider-Man: Across the Spider-Verse e Elemental tra i candidati. L'ultimo film fantasy di Hayao Miyazaki è incentrato sulla ricerca di un giovane ragazzo attraverso un mondo misterioso mentre segue un airone parlante.

L'anime ha suscitato molto interesse prima ancora della sua uscita in Giappone, poiché inizialmente era stato pubblicizzato come il canto del cigno di Miyazaki, notizia in seguito smentita. Lo Studio Ghibli ha mantenuto un alone di mistero attorno al film rifiutandosi di rilasciare qualsiasi materiale promozionale prima della sua anteprima e del suo debutto record al box office.

I ringraziamenti dello studio Ghibli

In occasione della vittoria il produttore e co-fondatore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki ha condiviso un messaggio di ringraziamento attraverso i social media dello Studio Ghibli. "Sono molto felice di sentire la notizia che Il ragazzo e l'airone ha ricevuto un premio agli storici Golden Globe Awards. Questo è il primo Golden Globe assegnato a un film dello Studio Ghibli ed è una sensazione davvero speciale. Dall'inizio di quest'anno, il Giappone è stato colpito da una serie di tragici terremoti e avvenimenti. Quando sento notizie su molte persone che ancora necessitano di soccorso nelle aree disastrate, mi riempio di un senso di disperazione. In tale situazione, spero che la bella notizia della vincita di un premio possa portare un sorriso sul volto di tutti, anche se solo un po'. Insieme ai nostri partner di distribuzione negli Stati Uniti, non vediamo l'ora di ottenere un ulteriore successo con Il ragazzo e l'airone. Grazie mille a i Golden Globe per questo onore", si legge nella pagina dello Studio Ghibli.