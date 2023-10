Hayao Miyazaki ha inziato a lavorare a un nuovo film, Studio Ghibli conferma

Hayao Miyazaki sta lavorando a un nuovo film. L'ultima pellicola diretta dal celebre regista, Il ragazzo e l'airone, avrebbe dovuto essere il suo canto del cigno prima del pensionamento, ma Toshio Suzuki, uno dei fondatori dello Studio Ghibli, ha smentito ufficialmente la notizia in un'intervista a Liberation. Suzuki ha dichiarato che Miyazaki ha già iniziato a sviluppare il suo prossimo film e che il regista non smetterà di fare questo lavoro perché lo appassiona troppo per pensare di andare in pensione.

"Pensa ogni giorno al prossimo progetto e io non posso fermarlo, anzi ci ho rinunciato. Non cerco più di dissuaderlo, anche se dovesse dare vita a un film fallimentare. Questo lavoro lo emoziona tantissimo. Proprio poco fa ha iniziato a parlarmi di un nuovo progetto. Finché lui lavorerà io non potrò andare in pensione. Ha 82 anni e penso che andrà avanti fino a 90. Io lo seguirò", ha detto Suzuki.

Il ragazzo e l'airone, il nuovo film diretto da Hayao Miyazaki, ha aperto il Festival di Toronto 2023 e verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma dello stesso anno. Al centro della trama c'è Mahito che si trasferisce con suo padre in una casa di campagna, dove inizia a esplorare l'ambiente circostante. Il suo incontro con un airone parlante lo conduce a scoprire una torre misteriosa e a svelare segreti sorprendenti sulla sua famiglia e sulla madre, che credeva morta in un incendio. Il ragazzo e l'airone uscirà nelle sale italiane l'1 gennaio 2024.