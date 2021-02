Il professore matto: Jerry Lewis rinunciò ad un cameo nel film per una "rumorosa" ragione

Jerry Lewis, che nel film originale, Le folli notti del dottor Jerryll, aveva interpretato il protagonista della pellicola, rinunciò ad un cameo ne Il professore matto a causa di una divergenza di opinioni con il regista e lo sceneggiatore del remake.

Eddie Muphy in una scena de Il professore matto

Lewis avrebbe dovuto interpretare un piccolo ruolo ma decise di non prendere parte alla produzione dopo aver espresso insoddisfazione per la quantità di battute sulle scoregge presenti nella sceneggiatura. Chiese al regista di far revisionare il testo allo sceneggiatore ma quando la sua richiesta non fu ascoltata decise di abbandonare il progetto.

Nel film Eddie Murphy ricopre il ruolo di Sherman Klump, un geniale ed imbranato professore di genetica alle prese, a dispetto della pellicola di Lewis, con l'obesità. Klump riesce ad inventare uno speciale siero in grado di abbassare notevolmente i grassi corporei e indurre quindi la perdita di peso che decide di sperimentare su di sé per conquistare una ragazza.

La pellicola ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica, Rotten Tomatoes ha assegnato al film un punteggio del 64% sulla base delle recensioni di 55 critici. Il consenso critico del sito afferma: "Il professore matto utilizza troppo spesso l'umorismo giovanile, ma il lavoro costantemente divertente di Eddie Murphy in due ruoli riesce a consultare l'amore del pubblico".