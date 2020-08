Il professore matto: in arrivo un nuovo reboot del film

Il professore matto è pronto per il terzo reboot: secondo Deadline i produttori di Project X Entertainment hanno acquisito i diritti del film, per il quale non sono stati ancora annunciati o sceneggiatore e il regista, e sono pronti a portarlo sul grande schermo dopo aver concluso le riprese di Scream 5.

Eddie Muphy in una scena de Il professore matto

The Nutty Professor, questo il titolo originale del film, arrivò in Italia per la prima volta nel 1963 con il titolo Le folli notti del dottor Jerryll, con protagonista uno straripante Jerry Lewis, una commedia che nel 2000 è stata inserita al 99º posto della classifica delle cento migliori commedie americane di tutti i tempi dall'American Film Institute. Nel 1996 uscì il remake del film, Il professore matto con il ruolo da protagonista affidato a Eddie Murphy che interpretò tutti i i membri della famiglia Klump. Il film ebbe un grande successo di pubblico e qualche anno dopo arrivò anche il sequel: La famiglia del professore matto.

James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein di Project X hanno deciso di riportare la storia del Professore Matto sullo schermo acquistandone i diritti. Vanderbilt, autore delle sceneggiature di film come Zodiac e The Amazing Spider-Man in questa occasione sarà solo produttore.

Project X Entertainment nel frattempo è al lavoro per riportare in vita il franchise di Scream. Nel nuovo film torneranno in azione Courteney Cox, nel ruolo della reporter Gale Weathers, e David Arquette che sarà ancora Dewey Riley. Nel nuovo capitolo della storia potrebbe esserci anche l'attrice Neve Campbell che era stata la star dei film horror con il ruolo di Sidney Prescott. Scream 5 arriverà nei cinema nel 2021 e sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che proseguiranno la storia ideata da Wes Craven.