Il professore matto: Jada Pinkett Smith è svenuta sul set per colpa dell'ecstasy

Jada Pinkett Smith ha confessato di aver vissuto un brutto episodio sul set de Il Professore Matto, film con Eddie Murphy del 1996, dove è svenuta perché aveva abusato dell'ecstasy.

Durante una nuova puntata di Red Table Talk, il suo talk show che conduce con la figlia Willow Smith e sua madre, Adrienne Banfield-Norris, Jada Pinkett Smith ha parlato di abuso di droghe raccontando di quando è stata molto male a causa dell'ecstasy, proprio durante la lavorazione de Il professore matto:

"Sono svenuta. Ho avuto un incidente sul set, sono andata a lavoro completamente fatta, ed era colpa di un brutto lotto di ecstasy. Sono svenuta e ho detto a tutti di aver messo dei vecchi farmaci in un contenitore di vitamine."

Jada Pinkett Smith ha voluto, con questo episodio, introdurre un dibattito sull'uso di alcol e droghe, facendo passare il messaggio che si può sempre uscire da questi vortici pericolosi. L'attrice ha rivelato che è stata l'ultima volta quella che la droga ha interferito con il suo lavoro:

"Questo è quello che ho fatto, però, mi sono rimessa in sesto e sono tornata su quel set. Quella è stata l'ultima volta."

Ricordiamo che Il professore matto è un film del 1996, con Eddie Murphy, Jada Pinkett Smith, James Coburn, Larry Miller, David Chappelle, John Ales, Patricia Wilson e Jamal Mixon. Una commedia che racconta del professor Sherman Klump, un giovane sovrappeso che cerca una formula per dimagrire dopo essersi innamorato di una bella e affascinante professoressa. Ma presto scoprirà che l'effetto del suo esperimento non dura per sempre.