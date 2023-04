Il professor Cenerentolo stasera su Nove: trama e cast del film con Leonardo Pieraccioni

Stasera Nove offre agli spettatori una serata all'insegna del divertimento con Il professor Cenerentolo. La pellicola, diretta dallo stesso attore toscano, andrà in onda in prima serata alle 21:25. La sceneggiatura è stata scritta da Leonardo Pieraccioni, Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo. Trama, cast, trailer e curiosità del lungometraggio.

Il professor Cenerentolo: Flavio Insinna e Leonardo Pieraccioni in un'immagine promozionale del film

Il professor Cenerentolo: Trama

Per evitare il fallimento della sua impresa di costruzioni, Umberto e un suo dipendente tentano senza successo di mettere a segno una rapina in banca. Dopo una permanenza nella prigione di Ventotene, la condanna di Umberto sta per terminare e l'uomo lavora di giorno nella biblioteca del paese.

Il professor Cenerentolo: Laura Chiatti e Leonardo Pieraccioni in una scena del film

Una sera in carcere, durante un dibattito aperto al pubblico, Umberto conosce la bella Morgana. Lei si convince di aver fatto la conoscenza di un dipendente del carcere e lui, approfittando dell'equivoco, inizia a frequentarla durante l'orario di lavoro in biblioteca.

Il professor Cenerentolo: Flavio Insinna e Leonardo Pieraccioni in un'immagine promozionale del film

Il professor Cenerentolo: Curiosità

Il professor Cenerentolo è stato distribuito nelle sale per la prima volta il 7 dicembre 2015, grazie a 01 Distribution in collaborazione con Rai Cinema. È stato il primo film di Leonardo Pieraccioni non ambientato in Toscana. Il lungometraggio al suo week-end d'esordio ha incassato oltre 1.250.000 euro, piazzandosi al primo posto del botteghino italiano, in totale ha incassato 5,9 milioni di euro.

Il professor Cenerentolo: Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Nicola Acunzo in un'immagine promozionale del film

Pieraccioni ha detto che ha ispirare la pellicola è stato un fatto reale che ha visto protagonista un suo amico idraulico. L'uomo ha rischiato il fallimento perchè, dopo aver fatto un lavoro per un hotel, non è stato pagato. Nella pellicola c'è un cameo di Martina, figlia del regista e di Laura Torrisi. La piccola, allora aveva 5 anni, balla con un cappello in testa.

Qui trovate la nostra recensione de Il professor Cenerentolo.

Il professor Cenerentolo: Interpreti e personaggi