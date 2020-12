Davide Marotta: dove avete già visto l'attore de Il Professor Cenerentolo

Davide Marotta, l'attore napoletano che interpreta Arnaldo ne Il Professor Cenerentolo, è comparso in molti film nel corso della sua carriera.

Nancy Brilli e Davide Marotta in una scena di Demoni 2

Davide Marotta, l'attore che interpreta Arnaldo ne Il Professor Cenerentolo, è un celebre attore italiano affetto da nanismo e da altre patologie. Marotta inizialmente si è dedicato al teatro, poi, nel 1985 venne scelto da Dario Argento per interpretare il figlio deforme di Daria Nicolodi in Phenomena ed in seguito ha preso parte a numerose pellicole, tra le quali figura anche un film hollywoodiano.

Il professor Cenerentolo: Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Nicola Acunzo in un'immagine promozionale del film

Nel 2001 Marotta ha ottenuto il suo primo ruolo importante ne Il ritorno di Cagliostro di Daniele Ciprì e Franco Maresco. Nel 2004 invece ha recitato una piccola parte nella Passione di Cristo di Mel Gibson: il suo ruolo era quello dell'Anticristo, un bambino spaventoso che veniva portato in braccio da Satana, interpretato a sua volta da Rosalinda Celentano.

Locandina di Davide Marotta

Dal 2008 al 2012 lo sboccato attore napoletano ha recitato la parte di un postino nello spettacolo Il miracolo di don Ciccillo di Carlo Buccirosso mentre nel 2019 ha preso parte alle riprese di Pinocchio di Matteo Garrone interpretando un triplo ruolo: il Grillo Parlante, la marionetta Pantalone e uno dei conigli becchini.

A proposito del film, diretto Leonardo Pieraccioni, in cui recita Marotta, Federico Gironi ha scritto: "Il professor Cenerentolo è più commedia dell'arte che cinema; perlomeno rispetto alle precedenti opere di un Pieraccioni che, compiuti i 50 anni di vita e i 20 di regie, dice di sentirsi ancora un cabarettista prestato al grande schermo e di voler uscire. L'Italia è cambiata, e lui con lei: oggi è ora di rimboccarsi le maniche, di fare, di ripartire, di cambiare verso. Sennò si finisce rottamati."