Il principe Harry confessa di guardare The Crown e fare fact checking

In una delle ultime interviste rilasciate, dopo l'uscita del suo libro, il principe Harry ha confessato di aver visto alcuni episodi di The Crown, anche tra i più recenti.

Il principe Harry continua a far parlare di sé e, questa volta, si sofferma sulla serie The Crown, prodotta per Netflix. Il duca ha confessato di aver guardato lo show e di aver controllato, in alcune occasioni, i fatti narrati al suo interno.

Apparso in The Late Show with Stephen Colbert, in un episodio andato in onda martedì, il Duca di Sussex ha parlato della tanto discussa serie quando gli è stato chiesto se, nell'ultimo periodo, ha "divorato" qualcosa in tv. Stephen Colbert è andato subito al punto, chiedendo al principe Harry se The Crown è uno degli show che segue e se, tra gli episodi visti, ce ne sono di recenti. "Si, ho visto qualcosa di The Crown", ha risposto il principe Harry specificando: "Le cose più vecchie e le cose più recenti".

Nel corso della conversazione, è stato chiesto al duca se, guardando gli avvenimenti narrati nello show, si fosse mai soffermato su di essi con l'intento di verificarne la veridicità. Harry ha risposto: "Si, in realtà lo faccio. Il che, a proposito, è un altro motivo per cui è così importante che la storia sia corretta".

Non è la prima volta che il principe confessa di aver guardato The Crown, serie giunta alla sua quinta stagione. Il duca, come riporta Page Six, ne aveva parlato in un'intervista del 2021 con il conduttore di "The Late Late Show" James Corden.

Intanto, proprio in questi giorni, il principe Harry sta affrontando anche le diverse opinioni di stampa e pubblico in merito alla sua autobiografia, uscita in tutte le librerie il 10 gennaio. Nelle pagine di Spare, il duca torna su argomenti già trattati e racconta fatti accaduti mentre era ancora a palazzo, e che hanno coinvolto sua moglie e la famiglia reale.

Dalle accuse di razzismo, al litigio tra Meghan Markle e Kate Middleton, il principe Harry rivela molti dettagli della sua vita e di quelli delle persone con cui ha vissuto fino al suo trasferimento in California.

Dopo la docu-serie Netflix, e la pubblicazione di Spare, in molti di chiedono quale sarà il prossimo passo del principe Harry e se, prima o poi, arriverà una replica da Buckingham Palace.