The Crown, il Principe Harry commenta la serie Netflix: "È carina, ma..."

Il Principe Harry ha parlato di The Crown, commentando la serie Netflix e i suoi aspetti più veritieri e meno realistici e ha anche fatto il nome dell'attore da cui vorrebbe essere interpretato, in futuro.

Il Principe Harry ha commentato la serie Netflix The Crown in occasione della sua partecipazione al The Late Late Show: secondo il Duca, la storia è stata ben interpretata, ma "è soltanto fiction".

The Crown: un'immagine di Emma Corrin

James Corden ha invitato il Principe Harry a visitare Los Angeles, in una puntata speciale del suo The Late Late Show: in questa occasione, oltre ad aver portato il Principe Harry nella villa di Willy, il principe di Bel Air, Corden ha avuto modo di chiedere direttamente a un membro della famiglia reale d'Inghilterra alcune curiosità.

Dopo aver chiesto al Principe come ha capito che sua moglie Meghan "fosse quella giusta", James scopre anche che la Regina Elisabetta usa Zoom e che la serie The Crown, vista dagli occhi di un membro della Famiglia Reale, è "carina, ma solo fiction".

"Io e mia moglie potremmo scrivere una storia diversa", ha risposto il Duca di Sussex. "La serie è chiaramente basata su fatti reali e su una storia che conosco, ma c'è ovviamente una differenza tra "fiction" e quello che la mia famiglia ed io abbiamo vissuto davvero. Poi è stato interessante anche il punto di vista dall'esterno, di come hanno reinterpretato i fatti. La serie Netflix ti dà un assaggio della pressione e dello stile di vita che potremmo aver vissuto".

The Crown 4: gli interpreti di Carlo e Diana in una scena

A quel punto James Corden ha chiesto al Principe Harry chi, secondo lui, potrebbe interpretarlo nella serie: "Per me sarebbe perfetto Damian Lewis", ha risposto il principe dopo averci pensato un attimo. Anche il conduttore ha apprezzato questa scelta, scherzando: "Damian potrebbe interpretare te e io potrei fare William (il fratello maggiore del Principe Harry, NdR)". Elegantemente, il Principe Harry ha abbozzato un parere e cambiato argomento.