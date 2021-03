Il principe cerca figlio: Eddie Murphy avrebbe voluto un particolare cameo nel film, ecco quale

C'era un cameo che Eddie Murphy avrebbe voluto includere ne Il principe cerca figlio: vediamo di chi si trattava, e perché non è stato possibile.

Per il sequel de Il principe cerca moglie, Il principe cerca figlio, in arrivo questo mese su Amazon Prime Video, Eddie Murphy avrebbe voluto un particolare cameo, che si è rivelato però non fattibile.

Il principe cerca il figlio: una foto del protagonista, Eddie Murphy

L'attore, che di ruoli iconici ne ha avuti a bizzeffe, aveva intenzione di apparire nella pellicola anche in un'altra veste, oltre che in quella di Akeem Joffer, Principe di Zamunda... Anzi, in più vesti.

"C'era questa scena ne il principe cerca figlio che abbiamo appena realizzato. E in questa scena, ci sarebbero dovuti essere i Klumps... Avete presente la scena della circoncisione? Originariamente, i Klumps facevano la loro comparsa in quella scena" rivela l'attore ai microfoni di ReelBlend, facendo riferimento alla stramba famiglia interpretata da lui stesso in un altro dei suoi film, Il professore matto. "Ma sarebbe stato troppo costoso da fare. Però sì, originariamente avevamo pensato di farli apparire".

Sarebbe stato di certo un apprezzato richiamo per i fan di Murphy, come d'altronde accadde anche all'epoca in occasione de Il principe cerca moglie, dove potemmo scorgere brevemente i personaggi di Una poltrona per due Randolph e Mortimer Duke, interpretati da Ralph Bellamy e Don Ameche.

Ad ogni modo, per scoprire come sarà e cosa accadrà ne Il principe cerca figlio, non dovremo aspettare ancora molto: il film sarà infatti disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 5 marzo.