Il principe cerca moglie, ecco come Eddie Murphy e Arsenio Hall sono stati ringiovaniti nel sequel

Nel sequel di Il principe cerca moglie c'è una particolare sequenza in cui Eddie Murphy e Arsenio Hall sono magicamente ringiovaniti. Si tratta di un flashback, in cui Akeem (Murphy) e Semmi (Hall) ripensano al periodo in gioventù trascorso nel Queens a New York alla ricerca di una moglie per il giovane principe.

Nel sequel, lo spettatore viene catapultato a più di trent'anni fa, alla scena memorabile in cui i due amici si recano in un club notturno e incontrano vari tipi di donne, incluso Hall travestito da donna. Una scena in cui Semmi vedendo una sua versione molto somigliante, come reazione sputa nel bicchiere. La sorpresa principale per i fan è che... In realtà quella sequenza continua: Semmi si avvicina al bar e incontra Mary (Leslie Jones). Semmi e Akeem finiscono nell'appartamento della ragazza, con la quale Akeem ha un rapporto sessuale. A quel punto, il flashback si conclude e Akeem, ora sovrano di Zamunda, si rende conto di avere un figlio al Queens. Il principe cerca moglie andrà in onda stasera su Italia 1 alle ore 21.05.

Akeem torna nel Queens per cercare suo figlio in Il principe cerca figlio

Ringiovanimento

Nel flashback che mostra la continuazione della scena al club e nell'appartamento di Mary, Murphy e Hall sono entrambi ringiovaniti per farli apparire quantomeno simili a com'erano nel 1988, anno d'uscita del primo film. La conferma è arrivata direttamente dal regista del sequel, Craig Brewer.

"Quando discutevamo su come realizzare questa sequenza di flashback, ho avuto l'idea che avremmo dovuto iniziarla proprio nel momento in cui Arsenio fa il gesto di sputare di fronte a se stesso mentre interpreta la donna. Volevo che la gente pensasse che forse questa scena era accaduta nel primo film ma che semplicemente non era stata utilizzata. Quindi, hanno impiegato un buon mese per ringiovanire Arsenio in quella scena. Quell'intero momento, ricordo la prima volta che l'ho visto e ho pensato 'Oddio'".

Non solo Arsenio Hall, anche Eddie Murphy è stato sottoposto ad un'operazione di ringiovanimento nella scena dell'appartamento di Mary:"È la cosa che mi rendeva maggiormente nervoso ma penso che ci siamo riusciti. Non abbiamo fatto un enorme lavoro ma l'abbiamo fatto". Secondo il regista, il processo è andato a buon fine perché Eddie Murphy e Arsenio Hall, rispettivamente circa 60 e 70 anni, sono ancora molto simili a com'erano alla fine degli anni '80.