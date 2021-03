Il principe cerca figlio: nel sequel della commedia cult con Eddie Murphy anche Wesley Snipes e Tracy Morgan

Il principe cerca il figlio: Eddie Murphy in una foto del film

Uscito nel 1988 Il principe cerca moglie è diventato immediatamente un successo e si è guadagnato lo status di film cult. Ideato da Eddie Murphy, il principe Akeem del regno di Zamunda, in Africa, scappa a New York, precisamente nel Queens, per trovare il vero amore. Diretta da John Landis è una delle commedie più amate e importanti nella storia del cinema: per la prima volta un cast composto quasi interamente da attori neri sbancava i botteghini. 33 anni dopo ritroviamo Akeem nel sequel Il principe cerca figlio, dal 5 marzo su Prime Video.

Il principe cerca moglie 2: una foto del sequel

Appena incoronato come re di Zamunda, Akeem non ha eredi maschi, ma soltanto figlie femmine. Forse però, trent'anni prima, ha concepito un figlio: Lavelle Junson (Jermaine Fowler), avuto da Mary Junson (Leslie Jones). Il confronto con lui gli farà capire perché anni prima era scappato per scoprire cosa significa amare davvero qualcuno.

Oltre a Jermaine Fowler, ci sono diverse new entry nel cast di Il principe cerca figlio: Wesley Snipes ha il ruolo del generale Izzi, Tracy Morgan è Reem Junson, mentre Nomzamo Mbatha è Mirembe, parrucchiera reale, di cui Lavelle si innamora. Tra gli interpreti della pellicola originale ritroviamo invece anche John Amos, ovvero Cleo McDowell, padre di Lisa (Shari Headley), diventata moglie di Akeem, e proprietario dei ristoranti McDowell's. Abbiamo potuto parlare del film insieme al cast, raggiunto in collegamento web.

Tracy Morgan e Wesley Snipes in Il principe cerca figlio

Sia per Tracy Morgan che Wesley Snipes il film originale è un punto di riferimento. Morgan è stato felicissimo di poter lavorare con gran parte del cast di Il principe cerca moglie: "Abbiamo potuto contare sul cast originale per darci guida e supporto. Se abbiamo fatto un buon lavoro è perché c'era il cast originale con noi: ci hanno dato sicurezza, mettendoci sulla giusta strada."

Eddie Murphy su Il principe cerca figlio: "Solo Black Panther ha fatto bene come noi"

Il Principe cerca figlio: una scena

Wesley Snipes si è divertito molto a giocare con il suo aspetto: i capelli del generale Izzie non passano inosservati: "Non posso competere con loro, con tutte quelle persone meravigliose e divertenti. Ma ammetto che una delle cose che più mi ha colpito del film originale sono le scene iniziali con le danze africane. I costumi, la regalità: amo quelle scene. Volevo farne parte anche io. Abbiamo discusso molto il mio look: è un misto di tradizione e riferimenti a degli animali."

Il principe cerca figlio, la recensione: il ritorno del principe Akeem di Eddie Murphy

Jermaine Fowler e Nomzamo Mbatha come Romeo e Giulietta

Jermaine Fowler è Lavelle, il figlio illegittimo del principe Akeem: andando a Zamunda per conoscere meglio suo padre incontra Mirembe, di cui si innamora. La loro relazione è importante per il suo rapporto con il padre, come ha sottolineato l'attore: "Grazie al mio personaggio e alla relazione che ha con Mirembe, Akeem lentamente si ricorda di cosa lo ha spinto ad andare nel Queens e a innamorarsi di Lisa. Tutto gli torna in mente. È qualcosa che si capisce durante il film. Grazie alla mia famiglia, le mie zie e zii, mia madre e Mirembe capiamo che questo film ti spinge a ricordare che cosa significa amare davvero. A volte ti devono dare delle botte in testa per fartelo ricordare."

Il Principe cerca figlio: Eddie Murphy in una foto

Nomzamo Mbatha è felicissima di aver potuto partecipare a un film che dà spazio alla cultura africana e si concentra sulla voce delle donne: "Il tema centrale di questo film è l'identità e la ricerca dell'identità. La ricerca di uno scopo. Mostriamo il coraggio di lasciarti alle spalle tutto ciò che conosci e spingerti verso il nuovo. Poi c'è anche quello del potere della voce femminile e dell'empowerment delle donne. È ciò che amo di più del sequel. Per me era importante soprattutto perché questa volta il film non è ambientato nel Queens, ma a Zamunda. Quindi si è data attenzione alla cultura delle donne africane, alle sfumature che possono darci in termini di verità e radici. Mirembe è intelligente, vivace, ma anche con i piedi per terra. In questa commedia c'è anche un po' di dramma: c'è tanta voglia di stabilire connessioni umane. Sono davvero contenta per ogni ragazza dalla pelle scura che potrà rivedere se stessa in questo film."

McDowell's ha aperto anche a Zamunda

Il Principe cerca figlio: una scena del film

John Amos torna a interpretare Cleo McDowell che, da bravo imprenditore, ha aperto un ristorante McDowell's a Zamunda: "Il principe cerca moglie è stato un'esperienza incredibile: le coreografie, i costumi, la sceneggiatura e, ovviamente, il fatto di avere Eddie Murphy, che è un comico incredibile. Tutto si è incastrato perfettamente nel primo film e sono molto dubbioso che riusciremo a ripetere quel successo. Ma visto che c'è di nuovo Eddie, chi lo sa, potremmo fare ancora meglio. Non penso ci sia un attore che, quando lo nomina, non pensi immediatamente che è un genio. Il film originale è un capolavoro della comicità. Ogni volta che lavoro con Eddie è una gioia."