Il potere del cane: Benedict Cumberbatch inquietante nel trailer del film di Jane Campion

Netflix ha svelato il trailer de Il potere del cane, nuovo film di Jane Campion interpretato da Benedict Cumberbatch nei panni di un inquietante cowboy. Nel video si mostra il modo in cui l'allevatore Phil affronta l'arrivo nel ranch della sua famiglia della moglie e del figlio del fratello George, situazione che causa molta tensione e potrebbe avere delle potenziali conseguenze drammatiche.

Il potere del cane vede nel cast Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Jesse Plemons. Jane Campion ne ha scritto la sceneggiatura basandosi sull'omonimo romanzo scritto da Thomas Savage nel 1967.

Il potere del cane, Benedict Cumberbatch: "Sul set non mi sono lavato per sei giorni"

Qui trovate la recensione de Il potere del cane. La storia è ambientata negli anni '20 e ha come protagonisti due fratelli benestanti che vivono in Montana, Phil (Cumberbatch) e George Burbank (Plemons). Phil è brillante e crudele, mentre George è fastidioso e gentile. Insieme sono proprietari del più grande ranch dell'area in cui vivono. Quando George sposa in segreto la vedova Rose (Dunst), Phil, pieno di ira, inizia una guerra senza sosta per distruggerla usando il figlio della donna, Peter, a proprio favore.

Il potere del cane sarà disponibile su Netflix dal 1 dicembre.