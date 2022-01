Il potere del cane vince il 21° premio come miglior film e sorpassa il record di Roma di Cuaron

Nuovo record per Netflix, Il potere del cane di Jane Campion vince il 21° premio come miglior film sorpassando Roma di Alfonso Cuaron.

Con l'annuncio dei North Dakota Film Critics Awards, Il potere del cane di Jane Campion registra il ventunesimo successo come Miglior film dell'anno permettendo a Netflix di superare il record stabilito nel 2018 da Roma di Alfonso Cuaron, fermo a quota 20 premi.

Il potere del cane: Benedict Cumberbatch in un'immagine del film

Le ultime tre stagioni dei premi hanno visto Netflix lasciarsi sfuggire l'Oscar per il miglior film per ben tre volte: Green Book ha avuto la meglio su Roma, Parasite ha battuto The Irishman e Nomadland è stato preferito a Mank. Chissà che quest'anno la storia non sia diversa.

Mancano 11 giorni all'annuncio delle candidature agli Oscar 2022. I contendenti più papabili si stanno mettendo in evidenza nelle varie categorie e si comincia no a fare le prime ipotesi sensate. Le nomination ai SAG hanno trasformato una stagione di premi già fuori dal comune in una stagione da cardiopalma. Il potere del cane di Netflix e Belfast di Focus Features sembrano destinati a contendersi il primo premio nella notte degli Oscar, ma un punto rimane sempre chiaro: i gruppi di critici non determinano la corsa agli Oscar, bensì lo fanno i votanti dell'Academy.

Il potere del cane: Benedict Cumberbatch ha spaventato Jesse Plemons col Metodo

In attesa di conoscere la composizione delle varie cinquine, potete esaminare la nostra lista aggiornata dei favoriti agli Oscar 2022 nelle categorie principali.