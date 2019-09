Il Petroliere miglior film del secolo secondo The Guardian

Il petroliere è, secondo The Guardian, il migliore dei 100 film arrivati nelle sale in questi primi diciannove anni del ventunesimo secolo.

La classifica ripercorre delle importanti pagine della storia del cinema e contiene anche titoli che devono ancora essere distribuiti in Italia come l'atteso C'era una volta a... Hollywood diretto dal regista Quentin Tarantino.

I critici di The Guardian devono aver avuto non poche difficoltà a decidere quali titoli inserire nella top 100 dei lungometraggi prodotti dopo il 2000 (qui potete leggere la lista completa) e tra le opere ci sono thriller, drammi in famiglia, progetti biografici, storie ambientate nello spazio e nel passato, senza dimenticare i cinecomic.

Il petroliere diretto da Paul Thomas Anderson ha conquistato la prima posizione grazie all'indimenticabile performance di Daniel Day-Lewis e il ritratto di un uomo che ottiene la fortuna economica, ma mai la felicità.

Alle sue spalle si posizione il racconto della storia vera di Solomon Northup al centro di 12 anni schiavo e l'incredibile Boyhood, girato nel corso di dodici anni da Richard Linklater.

Nella top ten anche il controverso Under the Skin con star Scarlett Johansson in versione aliena, l'affascinante In the Mood for Love, Hidden distribuito nel 2005, il debutto alla regia di Charlie Kaufman con Synecdoche, New York, Moonlight che aveva conquistato le preferenze dei critici di IndieWire, il dramma storico Zama diretto da Lucrecia Martel e un po' a sorpresa Team America.

Ecco l'intera classifica dei migliori 100 film secondo The Guardian: