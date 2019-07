Moonlight miglior film del decennio secondo Indiewire

Moonlight l'ha spuntata ancora una volta: nella classifica dei migliori film del decennio di Indiewire il film diretto da Barry Jenkins alla fine ha beffato tutti gli altri concorrenti. Esattamente come successe nel 2017 alla cerimonia di consegna degli Oscar, dove nonostante l'errore nella busta e il palese imbarazzo di tutti, fu Moonlight ad avere la meglio sul super favorito e già annunciato La La Land.

Certo è che difficilmente un decennio ha visto così tanti cambiamenti nel mondo del cinema, e d'altronde quell'Avatar di James Cameron, allo scadere del 2009, avrebbe dovuto far presagire un futuro tutt'altro che già scritto. Pensate che nel 2010, nell'anno in cui questa speciale classifica siglata da Indiewire prende il via, Netflix, oggi sulla bocca di tutti, era un semplice servizio di distribuzione online e cominciava timidamente a pensare alle produzioni originali. Oggi invece l'avvento delle piattaforme streaming ha addirittura messo in discussione il confine e la definizione stessa di film.

Un decennio, quello 2010-2019, segnato dai cinecomic, che hanno recentemente riscritto anche la storia del box-office mondiale, con il superamento di Avatar da parte di Avengers: Endgame, e che, come colpo di coda, forse proprio nel mondo dell'entertainment più che altrove, ha visto il trionfo di nuovi paradigmi sociali, di una nuova sensibilità che punta ad includere tutto e tutti: non a caso per Indiewire, il primo tra i migliori film del decennio, è quello che nel 2017 è stato il primo a tematica LGBT e il primo con un cast composto al 100% da afroamericani a vincere il più alto riconoscimento formale nel mondo del cinema, l'Oscar come Miglior Film.