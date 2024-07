Queer: la prima foto del film di Luca Guadagnino con Daniel Craig in concorso a Venezia 2024

Luca Guadagnino tornerà alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Queer, presentato in concorso, ecco la prima foto ufficiale.

Queer, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, sarà presentato in concorso a Venezia 2024 e online è ora stata condivisa la prima foto del progetto che vede come protagonista Daniel Craig.

La Mostra del Cinema accoglierà quindi di nuovo il regista dopo che, un anno fa, era saltata la partecipazione di Challengers a causa dello sciopero degli attori in corso a Hollywood.

Cosa racconterà il film

Come ricordato anche durante la conferenza stampa dell'evento cinematografico, Luca Guadagnino voleva da molti anni portare sul grande schermo il romanzo scritto da William Burroughs.

Al centro della trama ci sarà William Lee (Daniel Craig), un quarantenne che vive a Città del Messico e ricorda il suo passato tra gli studenti universitari americani espatriati all'estero, facendo inoltre i conti con lavori part-time. Lee si ritrova a corteggiare un giovane studente chiamato Eugene Allerton, parte affidata a Drew Starkey, volto noto tra i fan delle serie tv grazie alla parte avuta in Outer Banks.

Nel cast ci sono anche Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, e Colin Bates.

La prima foto del film

Jonathan Anderson si è occupato dei costumi di Queer, mentre la colonna sonora è firmata da Trent Reznor e Atticus Ross. Sayombhu Mukdeeprom ha firmato la fotografia del film.

Per ora non è ancora stata svelata una possibile data di uscita nelle sale, italiane e internazionali, di Queer.

La nuova opera firmata da Guadagnino sarà uno dei titoli italiani in concorso in questa edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia oltre a Campo di battaglia di Gianni Amelio, Vermiglio di Maura Delpero, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, e Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt.