Il Pataffio stasera in prima tv su Sky e su Now il film con Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea

Stasera 17 agosto 21:15 Sky Cinema Uno e NOW presentano in prima tv Il Pataffio: trama e cast del film con Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea

Stasera 17 agosto, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, e in streaming solo su NOW andrà in onda il film Il Pataffio, ambientato in un Medioevo immaginario. La pellicola con Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea è diretta da Francesco Lagi, autore anche della sceneggiatura. Stefano Bollani ha composto le musiche. Trama, cast, recensione e trailer del lungometraggio.

Il Pataffio: Alessandro Gassmann, Viviana Cangiano in una sequenza

Il Pataffio: trama

Medioevo italiano. In un feudo remoto situato tra le colline, un gruppo di soldati e cortigiani giunge per lì stabilirsi. Esso è guidato dal Marconte Bellocchio e dalla consorte Bernarda, sua novella sposa.

Nonostante le iniziali intenzioni, i nuovi arrivati si renderanno presto conto di essere finiti in un posto decrepito, popolato da villani che non hanno alcuna intenzione di farsi sottomettere e governare da degli sconosciuti. La decadenza spesso narrata dalle leggende che riguardano l'oscuro periodo sono qui realtà: appetiti senza freni inibitori, il sesso come fine ultimo di ogni rapporto tra donne e uomini, una ricerca del potere che non ammette limite alcuno.

Così, il gruppo dovrà adattarsi e cercare di entrare nelle pieghe di questo dissoluto ed empio feudo, lì dove conta soltanto la legge del più forte e del più scaltro.

Il Pataffio: Giorgio Tirabassi, Lino Musella in una scena del film

Interpreti e personaggi

Il Pataffio: Valerio Mastandrea in una scena del film

Trailer e Recensione

La nostra recensione de Il Pataffio

Il pataffio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10