il pataffio: Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea nel trailer del film in concorso a Locarno 2022

01 Distribution ha diffuso il trailer de Il pataffio, avventura medievale scritta e diretta da Francesco Lagi, tratta dall'omonimo romanzo di Luigi Malerba, che debutterà in concorso al Festival di Locarno 2022 prima di uscire nei cinema il 18 agosto.

Nel cast de Il pataffio troviamo Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Daria Deflorian, Alessandro Gassmann nel ruolo di Frate Cappuccio e Valerio Mastandrea in quello di Migone. Le musiche originali sono composte da Stefano Bollani.

Questa la sinossi de Il pataffio: In un remoto medioevo immaginato, un improbabile gruppo di soldati e cortigiani capitanati dal Marconte Berlocchio e dalla sua fresca sposa Bernarda, arriva in un feudo lontano. Ma quel castello è un postaccio decrepito abitato da villani per niente disposti a farsi governare. Tra appetiti profani e sacri languori, militi sgangherati e povericristi, un racconto sulla libertà, la fame, il sesso e il potere.