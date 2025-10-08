Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 ottobre: tra Rosa e Tancredi di nuovo insieme?

Nella puntata del 9 ottobre della soap di Rai 1 le Veneri sognano l'eclissi, mentre per Enrico arriva una possibile cura. E sembra esserci un nuovo avvicinamento fra Tancredi e Rosa...sarà un ritorno di fiamma?

Un nuovo giro di emozioni al grande magazzino milanese: tra cenette che sembrano riaccendere piccole scintille sentimentali, vetrine ispirate alla luna e decisioni che potrebbero cambiare tutto, Il Paradiso delle Signore si prepara a una puntata ricca di emozioni. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dell'episodio che andrà in onda domani alle 16.00 su Rai 1.

Riassunto della puntata precedente

Il Paradiso delle Signore

Il segreto di Enrico ha iniziato a pesare come un macigno: il tremore alla mano lo ha spinto ad accettare l'accordo con Di Meo, pronto a operare al suo posto facendogli da "ombra". Una scelta che lo costringe a dire nuove bugie e soprattutto mette a rischio l'equilibrio con Marta. In corsia il medico prova a salvare le apparenze, ma il nervosismo lo tradisce e chi gli sta vicino avverte che qualcosa non torna. La fiducia, dunque, scricchiola.

Sul fronte Guarnieri-Barbieri, Adelaide ha deciso di prendere seriamente in considerazione l'idea di un attico insieme a Marcello. La Contessa organizza perfino un sopralluogo, segno che la relazione sta facendo un salto di qualità. La notizia ha però scosso Odile, timorosa di un'ennesima rivoluzione nella sua vita, ma Ettore prova a rassicurarla invitandola a vedere il cambiamento come un'opportunità e non come una minaccia.

Alla Caffetteria, intanto, l'imminente partenza di Salvo verso Sanremo ha aperto uno spiraglio per Ciro: tra imprevisti e un pizzico di pragmatismo, il giovane ha fiutato l'occasione per crescere, valutando perfino l'acquisto delle quote dell'amico e muovendo i primi passi per un possibile prestito in banca, sostenuto dall'incoraggiamento dei colleghi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della prossima puntata

Tancredi ne Il Paradiso delle Signore

Nella puntata de Il paradiso delle signore che andrà in onda domani alle 16.00 su Rai 1 Rosa riesce finalmente a intervistare Margherita Hack. Merito di Tancredi, che si spende perché la Camilli abbia la sua occasione nel mondo del giornalismo. Dopo l'incontro professionale, però, i due si ritroveranno a cena: basterà una serata per riaccendere la complicità e dimostrare che il Di Sant'Erasmo è davvero cambiato?

Le Veneri, invece, invitate all'osservatorio di Brera, fremono per assistere all'eclissi. Caterina, però, dovrà convincere il padre a lasciarla andare: un sì potrebbe segnare un piccolo passo verso la sua autonomia. Sulla passerella della GMM, Ettore mette tutta la grandiosità del cielo nelle creazioni di moda: la nuova collezione nasce guardando la luna e i suoi fenomeni, idea che diventa anche scenografia per la vetrina del Paradiso.

Un'intuizione che conquista Odile, accompagnata da un gesto gentile del Marchesi che le permetterà di vivere più serenamente il rapporto con la madre. Sul fronte medico, Di Meo mantiene la parola e contatta uno specialista in Svizzera: per Enrico potrebbe aprirsi una strada di cura concreta, ma prima o poi il conto della verità arriverà.