Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 aprile 2026: il ritorno di Adelaide cambia tutto

Al Paradiso delle Signore il ritorno di Adelaide è un fulmine a ciel sereno e mette a soqquadro tutti i piani dei fratelli Marchesi: con la contessa non si scherza! Le anticipazioni del nuovo episodio della soap daily di Rai 1 in onda giovedì 9 aprile alle 16.00 circa.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che ogni giorno accompagna il pubblico con storie che intrecciano lavoro, sentimenti e segreti nella Milano del boom economico.

Nella puntata di giovedì 9 aprile (alle 16.00 circa), i protagonisti saranno alle prese con rivelazioni importanti e decisioni che rischiano di cambiare tutto. E soprattutto un ritorno atteso e temuto! Tra tensioni che emergono e ritorni inaspettati, la trama si arricchisce di nuovi sviluppi: scopriamo di più con le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Le Veneri

Le ultime vicende hanno acceso più di un campanello d'allarme. Irene, dopo il confronto con Johnny, ha scelto di chiudere definitivamente quella parentesi e di concentrarsi sul suo futuro con Cesare. Una decisione che ha il sapore di una fuga in avanti, quasi un modo per non guardarsi indietro.

Intanto in Atelier si respirava aria di grandi novità: l'annuncio di Botteri aveva fatto sognare le Veneri, convinte che stesse per fare una proposta importante a Delia. Un entusiasmo condiviso, che però nascondeva più di un fraintendimento.

Sul fronte familiare, Ettore ha continuato a spingere Odile verso una decisione sulle nozze, senza lasciarle troppo spazio per i dubbi. E Matteo, sempre più inquieto, ha deciso di non restare a guardare: il suo viaggio a Roma per parlare con Adelaide nasce proprio dal bisogno di fare chiarezza.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Il Paradiso delle Signore

La puntata del 9 aprile de Il paradiso delle signore vede il ritorno di un personaggio temuto: la Contessa Adelaide. Ma andiamo con ordine, ecco cosa accadrà.

Agata, che da tempo porta avanti una versione dei fatti non del tutto sincera sul suo percorso a Firenze, arriva a un punto di rottura. Con Roberto abbassa finalmente la guardia e si lascia andare a una confessione importante. È un momento delicato, in cui emergono fragilità e paure rimaste finora nascoste.

Nel frattempo, all'interno del Paradiso, si consuma una piccola delusione di gruppo. L'annuncio di Botteri, che tutti avevano interpretato come un gesto romantico verso Delia, si rivela tutt'altro. Nessuna proposta, nessun passo sentimentale: solo questioni di lavoro. Delia incassa il colpo, visibilmente ferita, ma non è sola. Concetta e Irene si mobilitano per evitare che la ragazza sprofondi nella delusione, cercando di proteggerla e di rimettere insieme i pezzi.

Ma il vero terremoto arriva lontano dall'Atelier. Adelaide prende una decisione improvvisa e lascia il convento a Roma per tornare a Milano. Il suo arrivo a Villa Guarnieri non è affatto casuale e si percepisce subito che dietro questo ritorno c'è molto di più di una semplice visita.

Il suo ingresso cambia l'atmosfera e apre nuovi scenari. Cosa sa davvero Adelaide? E soprattutto, cosa intende fare ora che è tornata? Le sue prossime mosse potrebbero mettere in discussione scelte già fatte e riportare a galla verità che qualcuno avrebbe preferito tenere nascoste.