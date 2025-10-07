Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 ottobre: Enrico sceglie una scorciatoia che può costargli caro

Mercoledì 8 ottobre, come sempre alle 16.00 su Rai 1, Il Paradiso delle Signore torna con un episodio in cui ogni scelta pesa. Tra bugie professionali che rischiano di tracimare nel privato, progetti di convivenza che agitano gli equilibri familiari e un passaggio di testimone dietro il bancone del bar, la soap spinge i suoi protagonisti fuori dalla comfort zone. Vediamo cosa succederà con le anticipazioni della puntata di domani.

Riassunto della puntata precedente de Il Paradiso delle Signore

La proposta di Marcello ad Adelaide - un attico in centro come nuovo inizio - ha messo la Contessa interpretata da Vanessa Gravina davanti allo specchio: cuore e indipendenza non sempre vanno d'accordo. Non è una scelta facile, quella da prendere e in ballo ci sono cose importanti. Tra i consigli di Marta e le sensibilità di Odile, la decisione è infatti rimasta sospesa.

In redazione, intanto, l'offerta di sostegno di Tancredi (Flavio Parenti) per l'intervista a Margherita Hack ha diviso: c'è chi vede un aiuto concreto e chi teme ingerenze, segno che al Paradiso le alleanze cambiano rapidamente.

Sul fronte affetti, Salvatore ed Elvira hanno ufficializzato l'addio a Milano in favore della Liguria, lasciando un vuoto alla Caffetteria. E mentre Johnny - cugino di Delia - ha portato aria nuova (non sempre gradita a Irene), Enrico ha invece rimesso piede in corsia siglando un'intesa con il collega Di Meo destinata ad avere strascichi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata dell'8 ottobre su Rai 1

Nel nuovo episodio de Il paradiso delle signore, in onda domani, Enrico affronta una questione delicata: il tremore alla mano lo spinge ad accettare il "paracadute" di Di Meo, che opererà al suo posto facendolo risultare suo intervento. Una soluzione rapida ma pericolosa, perché alimenta segreti e mezze verità anche con Marta. Quando i conti non tornano, il rischio è che la fiducia si incrini nel momento peggiore.

Adelaide, intanto, smette di rimandare e con Marcello va a vedere l'attico: non si tratta solo di una questione immobiliare, ma di un passo simbolico che racconta le intenzioni della coppia. La mossa però scuote Odile, che teme un'altra rivoluzione dopo le perdite che l'hanno segnata: a fare da calmieratore sarà Ettore, presenza solida in ore difficili e agitate come queste.

Alla Caffetteria, la partenza di Salvo fa saltare i piani ma apre scenari inattesi: un imprevisto diventa occasione per Ciro, intenzionato a chiedere un prestito e rilevare le quote di Amato per diventare socio. Intanto, tra ironie e sguardi sfuggenti, Irene prova a tenere a distanza Johnny ma la curiosità fa capolino. E, dopo l'evento al Paradiso Donna, una cena tra Rosa e Tancredi promette di riaccendere conversazioni (e forse sentimenti) archiviati troppo in fretta.

Il Paradiso delle Signore è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.