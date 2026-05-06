Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 maggio 2026: Rosa sceglie di partire per il Vietnam?

Nuova puntata per la soap daily di Rai 1 che torna anche giovedì 7 maggio con nuovi intrecci. Rosa si trova a un bivio: sceglierà di cogliere l'opportunità e andare in Vietnam o rimarrà a Milano? Nel frattempo Cesare è scomparso. Le anticipazioni del nuovo episodio.

Il pomeriggio di Rai 1 continua a essere dominato dalle emozioni de Il Paradiso delle Signore, che nella puntata del 7 maggio (come sempre in onda dalle 16.00 circa) mette in scena una combinazione di inquietudine e cambiamenti. Le dinamiche tra i personaggi si fanno più tese, mentre alcune decisioni iniziano a produrre conseguenze concrete.

Sullo sfondo, il grande magazzino prova a reagire alle difficoltà, ma fuori dalle sue vetrine le vite dei protagonisti sembrano prendere direzioni imprevedibili. Tutti i dettagli del nuovo episodio nelle anticipazioni.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate precedenti il clima a Il paradiso delle signore si è fatto più complesso. Da un lato, Roberto ha cercato di rilanciare le vendite con un'idea legata al Giro d'Italia, trasformando il grande magazzino in un punto di attrazione per i clienti. Rosa, nel frattempo, è tornata temporaneamente tra le Veneri, dando una mano concreta in un momento delicato.

Sul fronte aziendale, però, è stata Odile a far discutere tutti: la sua decisione di rimandare indietro i capi firmati da Greta ha creato tensioni e preoccupazioni, soprattutto per le possibili perdite economiche. Una scelta impulsiva che ha lasciato Umberto spiazzato e sempre più convinto che la ragazza abbia bisogno di essere guidata.

Nel frattempo la situazione di Cesare ha iniziato a complicarsi. Ancora segnato dal passato, ha provato a voltare pagina, ma il tentativo di distrarsi lo ha portato verso una situazione rischiosa. Intanto, per Rosa è arrivata una proposta capace di cambiare tutto: un editore le ha offerto l'occasione di partire per il Vietnam come reporter.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 7 maggio

Adelaide

La puntata del 7 maggio si apre con una crescente preoccupazione attorno a Cesare: dell'uomo non si hanno più notizie e la sua improvvisa scomparsa mette in allarme chi gli è vicino. Rebecca è convinta che possa essergli accaduto qualcosa di serio e il timore che si sia cacciato in un guaio prende rapidamente piede.

Nel frattempo Umberto osserva con apprensione le mosse di Odile. Le sue scelte continuano a sembrare dettate più dall'istinto che da una strategia e per questo decide di coinvolgere Matteo sperando che riesca a farle cambiare idea. Ma Odile non è disposta a fare passi indietro: rivendica con forza la propria autonomia e respinge qualsiasi tentativo di mediazione.

A complicare ulteriormente il quadro c'è l'ansia di Mirella, che teme per Michelino dopo un possibile incontro con una persona poco raccomandabile. Una paura che aggiunge tensione a una giornata già carica di incertezze.

Al Paradiso, intanto, l'assenza di Irene si fa sentire più del previsto e Landi chiede a Concetta uno sforzo extra per tenere tutto sotto controllo. Come se non bastasse, all'orizzonte c'è un'altra partenza che rischia di cambiare gli equilibri: quella di Rosa.

La giovane è sempre più vicina a lasciare Milano per il Vietnam. Una scelta importante, che la costringe a confrontarsi con i suoi sentimenti per Marcello. Tra i due non ci sono scene plateali, ma un saluto carico di significato: una promessa d'amore che prova a resistere alla distanza, anche se il futuro resta tutto da scrivere.