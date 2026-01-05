Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 gennaio: Mario è turbato da un uomo che torna dal passato

Arriva la Befana al Paradiso delle Signore ma non tutti sono stati buoni: a chi toccherà il carbone? Tante sono le cose che accadranno anche in questo giorno di festa, scopriamole tutte con le anticipazioni di puntata.

Al Paradiso delle Signore l'Epifania non è solo una ricorrenza da celebrare, ma l'occasione perfetta per rimettere in movimento situazioni e relazioni che sembravano ferme. E soprattutto per far emergere nuove strategie. Nella puntata di martedì 6 gennaio, il grande magazzino si prepara a una festa speciale, mentre sul piano personale c'è chi prova a ricucire e chi, invece, decide di giocare una partita più sottile. Le anticipazioni della soap di Rai 1.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Le ultime puntate de Il paradiso delle signore hanno lasciato il segno e diversi nodi sono rimasti apertissimi. Il Natale passato insieme non ha avuto l'effetto sperato su Marcello e Rosa: tra loro la distanza è rimasta evidente, fatta di silenzi, incomprensioni e di una ferita che nessuno dei due riesce realmente a rimarginare. Rosa ha provato a reagire chiudendosi nel lavoro, mentre Marcello è apparso sempre più combattuto, diviso tra quello che sente e le pressioni che arrivano dall'esterno.

Nel frattempo, al Paradiso ha iniziato a farsi strada l'idea di una festa della Befana capace di portare un po' di leggerezza, almeno in apparenza. Irene è tornata da una vacanza sulla neve con un infortunio che non è passato inosservato e che ha acceso curiosità e commenti, mentre tra battute e regali simbolici i rapporti tra i protagonisti hanno continuato a complicarsi.

In questo clima tutt'altro che sereno, anche Marta ha deciso di smettere di rimandare e di affrontare Adelaide a viso aperto, dando il via a un confronto tutt'altro che semplice.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Roberto

Nel giorno dell'Epifania, il grande magazzino milanese cambia volto e si riempie di colori, musica e sorrisi. La festa della Befana coinvolge tutti, ma sotto l'atmosfera allegra si muovono tensioni tutt'altro che risolte. Mario arriva per dare il suo contributo all'organizzazione, ma il suo entusiasmo si spegne rapidamente quando si imbatte in un uomo che sembra conoscerlo molto bene. Il disagio è evidente e Roberto interviene senza esitazioni.

Sul piano sentimentale la giornata porta un inatteso riavvicinamento tra Marcello e Rosa. Tra loro riaffiora una sintonia fatta di piccoli gesti, un momento che sembra riaccendere una speranza, anche se fragile. Adelaide, però, non resta a guardare: la contessa capisce che il legame tra i due non è del tutto spezzato e decide di intervenire. Il suo è un gioco sottile, studiato nei dettagli, con l'obiettivo di tenere Barbieri ancora legato a sé.

Nel frattempo, Johnny non perde occasione per stuzzicare Irene con un regalo ironico che strappa qualche sorriso, ma la Cipriani appare sempre più distratta. Il pensiero corre a Cesare, verso cui i suoi sentimenti sembrano diventare ogni giorno più evidenti, anche agli occhi di chi le sta intorno. Anita, invece, vive l'Epifania con un velo di tristezza: la partenza di Teo è ormai imminente e lei fatica a nascondere quanto questa separazione la stia colpendo.

A chiudere la puntata è il ritorno di Ettore da Londra. Il suo sguardo attento coglie subito la crescente intesa tra Odile e Matteo. Una sintonia che non passa inosservata e che lo spinge a prendere una decisione importante, destinata a cambiare gli equilibri e ad avere conseguenze già nelle prossime puntate.