Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 marzo 2026: Enrico trova una cura per i bambini

Ne Il Paradiso delle Signore le tensioni esplodono e in mezzo finiscono sia gli affari che i sentimenti. Enrico trova l'origine dei malesseri dei bambini, mentre Irene paga il prezzo di una verità scomoda. Le anticipazioni della soap di Rai 1.

Al Paradiso delle Signore l'aria si fa improvvisamente più pesante. Non solo per le solite rivalità in affari, ma per una questione che tocca il quartiere nel profondo e coinvolge i più piccoli. Nella puntata della soap daily in onda alle 16.00 su Rai 1 giovedì 5 marzo 2026, le certezze vacillano, le alleanze si incrinano e qualcuno è costretto a metterci la faccia, anche a costo di perdere tutto.

Tra orgoglio, delusioni e scelte che possono cambiare una vita, la giornata al grande magazzino promette scosse difficili da assorbire. Tutti i dettagli nella anticipazioni di puntata.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

La settimana si è aperta con un sospetto inquietante: Enrico, osservando i sintomi che colpiscono alcuni bambini del quartiere, ha iniziato a collegare i puntini. Non una semplice influenza, ma qualcosa di più subdolo. L'ipotesi di una contaminazione, forse legata al terreno o all'acqua di una zona in cui i piccoli giocano, ha preso forma con crescente preoccupazione.

Intanto, al grande magazzino, le questioni commerciali non sono state meno incandescenti. L'offerta della Craveri ha diviso Roberto e Marcello, con le Veneri entusiaste per una lingerie giudicata moderna e competitiva. Concetta, spronata da Marcello, ha accettato una proposta importante ma è rimasta paralizzata dall'idea di esporsi in pubblico con un discorso che potrebbe metterla sotto i riflettori.

Sul fronte sentimentale, la consegna della lettera di zia Sandra ha acceso la miccia. Cesare, venuto a conoscenza di un dettaglio che lo ha fatto sentire tradito, si è presentato da Irene furioso, trasformando un malinteso in uno scontro aperto.

Le anticipazioni del nuovo episodio della soap

Marcello

La puntata di giovedì de Il paradiso delle signore entra nel vivo delle tensioni. Enrico ottiene la conferma che temeva: i disturbi dei bambini sono legati alla presenza di metalli pesanti in un terreno contaminato. Non è più il tempo delle supposizioni.

A quel punto decide di esporsi in prima persona, assumendosi la responsabilità di denunciare la situazione e di cercare una soluzione concreta. Il suo è un gesto che pesa, perché implica chiedere aiuto a chi dispone di mezzi economici importanti e potrebbe non gradire di essere chiamato in causa. Ovvero Umberto Guarnieri.

Nel frattempo, Marcello rifiuta una proposta avanzata da Valeria, ma l'imprenditrice non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Determinata e ambiziosa, è pronta a rilanciare, mettendo il direttore davanti a una scelta che potrebbe incidere sugli equilibri del Paradiso. Come se non bastasse, Marcello chiede a Concetta di diventare il volto di una nuova marca di lavatrici: un'opportunità prestigiosa che però la donna fatica ad accettare. Esporsi significa cambiare ruolo, assumere visibilità, rischiare giudizi.

Sul piano personale, la frattura tra Umberto ed Ettore diventa evidente e trascina anche Odile in una posizione scomoda. Vecchi rancori riaffiorano e nessuno sembra disposto a fare un passo indietro.

Ma il colpo più duro arriva per Irene. Il confronto con Rebecca è diretto, senza filtri. Le parole non sono più allusive, ma affilate. Irene esce dallo scontro ferita nell'orgoglio e nei sentimenti, consapevole che qualcosa si è incrinato in modo forse irreparabile. A tenderle la mano è Johnny, presenza discreta ma concreta, pronto a sostenerla quando il terreno sotto i piedi sembra cedere.