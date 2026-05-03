Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 maggio 2026: la scelta di Irene, Adelaide in ansia per Odile

Nuova settimana, nuove tensioni per Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1 riparte il 4 maggio alle ore 16.00 (dopo lo stop del 1° maggio) con una puntata che rimette tutto in gioco a causa di decisioni improvvise e angosce che non si placano. Al centro della nuova puntata ci sono sentimenti che cambiano direzione all'improvviso e un mistero che si fa sempre più inquietante. E il finale di stagione è sempre più vicino. Tutti i dettagli del nuovo episodio nelle anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Negli ultimi episodi de Il paradiso delle signore abbiamo visto Irene emozionarsi per il regalo di nozze ricevuto dalle Veneri, un gesto che ha rafforzato il legame con le colleghe proprio alla vigilia del matrimonio e che ha reso ancora più evidente quanto quel momento fosse importante per lei. Un'atmosfera carica di aspettative, che però nascondeva già qualche crepa. Intanto Delia sembra aver finalmente seguito il cuore, scegliendo l'amore senza più esitazioni e lasciandosi alle spalle dubbi e tentennamenti che l'avevano frenata fino a poco prima.

Sul fronte sentimentale, anche Marcello ha deciso di esporsi: il suo gesto verso Rosa non è solo romantico, ma segna un vero cambio di rotta, riaccendendo una storia che sembrava ormai archiviata. Tra i due torna una complicità che fa pensare a un nuovo inizio, anche se non tutto appare ancora del tutto risolto.

Ettore ha lasciato Milano per Londra senza troppi ripensamenti, mentre Umberto e Adelaide si sono convinti di aver finalmente chiuso i conti con i Marchesi. Una convinzione che però si incrina quasi subito. Greta, infatti, riappare in città con mosse tutt'altro che innocue: attira Odile in una situazione ambigua e potenzialmente pericolosa, dimostrando di avere ancora un piano ben preciso. Non solo, arriva persino a contattare Villa Guarnieri, chiedendo un incontro diretto con Adelaide, un segnale che riapre tensioni mai davvero sopite e lascia presagire nuovi scontri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 aprile 2026: Greta attira Odile in una trappola pericolosa

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 4 maggio

Le Veneri

La puntata del 4 maggio cambia davvero le carte in tavola. Il matrimonio di Irene, che sembrava ormai cosa fatta, salta all'ultimo momento: quando è tutto pronto per il sì, lei si ferma e decide di non sposare Cesare. Non un ripensamento leggero, ma una scelta netta che lascia lui spiazzato e umiliato davanti a tutti. Un gesto che dice molto su quello che Irene prova davvero e che inevitabilmente riporta al centro anche il suo legame con Johnny.

Per Cesare è un colpo durissimo, e infatti la situazione gli sfugge di mano nel giro di poche ore. Dopo essere stato lasciato all'altare, l'uomo sparisce senza dare spiegazioni. Nessuno riesce a contattarlo, nessuno sa dove sia finito. Una fuga che preoccupa e che pesa ancora di più proprio mentre Irene è pronta a voltare pagina e partire.

Intanto cresce la tensione attorno a Odile. Adelaide non ha più notizie della ragazza e, dopo l'ultimo confronto con Greta, teme seriamente che sia successo qualcosa di grave. La situazione si complica quando Greta resta coinvolta in un incidente. L'unico a muoversi concretamente è Matteo, che sembra aver trovato una pista credibile per capire dove possa essere Odile. Non è ancora una certezza, ma è il primo indizio concreto dopo giorni di silenzio.

Intanto Johnny e Mimmo si salutano prima di separarsi, pronti a prendere strade diverse. Ma per Johnny le cose potrebbero cambiare molto presto: qualcosa di inatteso è dietro l'angolo e rischia di rimettere tutto in discussione.