Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 febbraio: tutti guardano il Festival di Sanremo

La puntata del 26 febbraio de Il Paradiso delle Signore alterna momenti più leggeri ad altri decisamente più tesi. Mentre le ragazze si preparano a seguire il Festival di Sanremo tutte insieme, tra Ettore e Greta cresce un'inquietudine che non passa inosservata.

E sullo sfondo resta la preoccupazione per il malore di Michelino, che potrebbe nascondere una verità ben più complessa. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 1.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

L'ultima puntata de Il paradiso delle signore ha messo alla prova più di un equilibrio. In Caffetteria l'assenza di Mimmo ha costretto Concetta a rimboccarsi le maniche ancora una volta, tra clienti impazienti e imprevisti da risolvere al volo. Non è solo fatica, però: è anche la conferma di quanto la donna sia diventata un punto di riferimento silenzioso ma decisivo.

Sul fronte sentimentale, Irene si è trovata davanti a un bivio che dice molto di lei: accettare l'invito di Cesare oppure restare fedele alla tradizione della serata condivisa con le amiche davanti a Sanremo. Un dubbio che racconta la sua voglia di leggerezza ma anche la paura di fare un passo troppo definitivo.

Intanto Botteri ha iniziato a preparare una sorpresa per Delia, deciso a stupirla, mentre tra Odile e Umberto è esploso uno scontro legato a Ettore. Il giovane ha scelto di partire per Londra per rivedere la madre, ignorando le perplessità di Greta: una decisione che rischia di riaprire ferite mai del tutto rimarginate.

A preoccupare tutti è stato però il malore di Michelino. Enrico, osservando i sintomi, ha iniziato a sospettare che non si tratti di un semplice disturbo passeggero ma della stessa intossicazione che aveva colpito Anita e i bambini della casa-famiglia. Un'ipotesi inquietante che potrebbe avere conseguenze importanti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

La nuova puntata si apre con un gesto che cambia il tono della serata: Cesare sorprende Irene con un televisore nuovo di zecca. Un regalo che non è solo pratico, ma anche simbolico. Irene decide così di aprire le porte della sua casa alle ragazze e trasformare la visione di Sanremo in un evento collettivo. Tra risate, commenti taglienti e canzoni cantate a squarciagola, l'atmosfera si scalda.

E proprio durante la serata, Rebecca intercetta una battuta di Barbara sulla zia Sandra che suona tutt'altro che innocente. Un dettaglio che potrebbe riaccendere sospetti e rivalità mai sopite.

Per Delia, invece, è il momento di lasciarsi andare. La sorpresa di Botteri promette una serata speciale, carica di aspettative e di emozioni. Lui sembra deciso a fare sul serio, e lei avverte che qualcosa sta cambiando.

Sul versante più delicato, Mirella confida a Mimmo tutta la sua angoscia per Michelino. L'uomo reagisce a modo suo, ovvero preparando un piatto pensato apposta per il bambino: un gesto semplice ma pieno di cura, che racconta più di tante parole.

In redazione si cerca intanto il volto giusto per la copertina di "Paradiso Market" e Marcello punta su Concetta. Una proposta che potrebbe darle una visibilità inattesa e ribaltare il modo in cui lei stessa si percepisce.

Infine Greta rompe gli indugi e confessa a Ettore un timore che le toglie il sonno: qualcuno sta indagando su di loro. Non è più solo una sensazione. E mentre al Paradiso si canta davanti alla tv, altrove si muovono pedine che potrebbero cambiare le carte in tavola.