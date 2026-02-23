Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 febbraio: Irene divisa tra Cesare e le Veneri

A Milano l'inverno non dà tregua, ma al Paradiso delle Signore le emozioni sono più calde che mai. La puntata della soap daily in onda martedì 24 febbraio su Rai 1 intreccia ambizioni professionali, orgoglio familiare e sentimenti che passano, poi tornano, poi cambiano di nuovo. Tra un invito inaspettato, una proposta di rilancio e vecchi amori che bussano alla porta, l'equilibrio dei protagonisti sarà messo alla prova. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Per i Puglisi è un periodo di cambiamenti concreti e faticosi. Con Agata partita insieme a Mimmo, Concetta si ritrova a gestire da sola casa e caffetteria, senza potersi permettere cedimenti. La stanchezza si fa sentire e il guasto alla lavatrice diventa la classica goccia che fa traboccare il vaso: non è solo un elettrodomestico rotto, è il simbolo di una quotidianità che pesa. Eppure la famiglia sceglie di non lamentarsi e di affrontare tutto con pragmatismo, stringendosi attorno alle difficoltà invece di lasciarsene schiacciare.

A Il paradiso delle signore, intanto, la tensione tra Rosa e Marcello è ormai evidente a tutti. I due sono ancora ai ferri corti e l'atmosfera si è fatta più fredda anche sul lavoro, dove le questioni personali rischiano di compromettere la serenità del gruppo.

A Villa Guarnieri si brinda al successo di Odile, entrata nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant'Erasmo in memoria di Margherita. Per lei è un traguardo importante, un riconoscimento pubblico che la rende orgogliosa. Ma dietro l'entusiasmo si muovono già dubbi e sospetti che potrebbero incrinare questo momento perfetto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Concetta Puglisi

Nella puntata di martedì 24 febbraio i Puglisi scelgono una linea chiara: niente drammi, si va avanti. Anche senza Agata, la caffetteria deve funzionare e la casa non può fermarsi per una lavatrice fuori uso. È un modo diretto per dirsi che la famiglia resta unita, anche quando la fatica si accumula. Concetta non si concede fragilità, ma è evidente che sta chiedendo molto a se stessa.

Al Paradiso si respira un'aria diversa grazie al Festival di Sanremo. Irene propone alle Veneri di guardarlo tutte insieme, trasformando la serata in un momento di condivisione e leggerezza. Ma proprio quando tutto sembra deciso, arriva l'invito di Cesare. È una proposta che la mette davanti a una scelta netta tra amicizia e possibile amore. Irene capisce che non può più rimandare e che ogni decisione avrà un peso.

La notizia della rottura tra Rosa e Marcello corre veloce. Tancredi la viene a sapere e non resta indifferente: i suoi sentimenti per Rosa non si sono mai spenti davvero e ora vede uno spiraglio concreto. Il rischio è che questa nuova dinamica renda ancora più teso il clima al Paradiso.

Marcello, invece, reagisce in modo opposto. Decide di non lasciarsi travolgere dalla fine della relazione e concentra tutte le energie sul lavoro. Nasce così un'idea per rilanciare il "Paradiso Market", un progetto ambizioso che punta a rafforzare l'identità commerciale del grande magazzino. Per lui non è solo una strategia aziendale, ma un modo per dimostrare di saper trasformare una delusione in slancio.

A Villa Guarnieri, infine, Umberto parla chiaro con Marta. I suoi sospetti su Ettore non lo fanno dormire tranquillo e teme che Odile, presa dall'entusiasmo per il nuovo incarico, non veda possibili pericoli. È una preoccupazione concreta, non un semplice presentimento. E se avesse ragione, le conseguenze potrebbero essere serie.