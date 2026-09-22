Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 settembre: Odile ferma Iacopo, Elisa teme per il suo segreto

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 11, in onda mercoledì 23 settembre su Rai 1. Al centro della puntata ci saranno ancora una volta i preparativi per la grande sfilata legata alla Camera della Moda Italiana, destinati ad accendere la rivalità tra il Paradiso e la GMM.

Ma gli affari non saranno l'unico problema da affrontare: mentre Odile dovrà imporsi su Iacopo e fare i conti con una situazione familiare sempre più delicata, Elisa inizierà a temere che l'interesse di Valter per Costanza possa mettere a rischio un segreto che vuole tenere ben nascosto. Scopriamo cosa succede nel nuovo episodio con le anticipazioni della soap.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore, problemi per Delia e Botteri

Nelle puntate precedenti della nuova stagione de Il paradiso delle signore, il clima al grande magazzino si è fatto sempre più movimentato. Delia e Botteri stanno cercando di arrivare finalmente all'altare, ma un assurdo caso di omonimia ha complicato tutto. Irene ha provato a trovare una soluzione, anche se il percorso verso le nozze continua a essere più accidentato del previsto.

Nel frattempo Costanza, ferita dalle parole di Marcello, ha deciso di lasciare il Paradiso nonostante le sue scuse. Proprio in questo momento di fragilità, Valter si è fatto avanti proponendole di uscire insieme. Un avvicinamento che presto finirà per attirare attenzioni indesiderate.

Sul fronte familiare, invece, Riccardo ha deciso di provare a ricucire gli strappi tra i Sant'Erasmo. Dopo aver confidato a Odile le sue intenzioni, ha organizzato una cena al Circolo nella speranza di avvicinare nuovamente Marta e Adelaide.

Intanto i preparativi per la sfilata entrano nel vivo. Roberto vorrebbe coinvolgere Carla Fracci nell'evento del Paradiso e Simona, grande ammiratrice dell'étoile, è stata subito trascinata nell'organizzazione. Anche alla GMM si lavora senza sosta, ma la proposta creativa presentata da Iacopo a Odile non ha suscitato l'entusiasmo sperato.

Le anticipazioni della puntata del 23 settembre

Odile

Nella puntata della soap di Rai 1 di mercoledì 23 settembre, Odile prenderà una posizione netta nei confronti di Iacopo. La giovane non condivide affatto il progetto pensato per la sfilata e spingerà il ragazzo a rivedere i suoi piani. Alla GMM, però, potrebbe arrivare un'alternativa decisamente più interessante: Carla presenterà a Umberto una proposta con cui tentare di rilanciare il grande magazzino proprio in occasione dell'evento.

Per Delia e Botteri, invece, la situazione continua a essere paradossale. Il problema burocratico non è ancora risolto perché l'altra donna che porta lo stesso nome di Delia sembra essere improvvisamente svanita nel nulla, rendendo ancora più incerta la celebrazione delle nozze.

A preoccupare davvero Elisa sarà però ciò che sta accadendo tra Valter e Costanza. La donna capirà infatti che l'interesse di lui non è affatto passeggero e comincerà a temere che questa vicinanza possa portare alla luce il segreto che li lega.

Odile, infine, troverà un momento di respiro proprio quando ne avrà più bisogno. Dopo giorni segnati dalle tensioni familiari e dalle difficoltà alla GMM, sarà Matteo infatti a riuscire a restituirle un po' di serenità. Ma per scoprire in che modo bisognerà guardare con attenzione l'episodio in onda mercoledì pomeriggio sul primo canale.