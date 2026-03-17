Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 marzo 2026: Odile sconvolta dall’intervista a Umberto

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 il 18 marzo alle ore 16.00, promette emozioni forti tra confessioni d'amore, sospetti familiari e nuove manovre dietro le quinte. Al centro della scena c'è ancora la famiglia Guarnieri, con Umberto deciso a difendere pubblicamente il proprio nome e Odile sempre più determinata a capire cosa stia realmente accadendo intorno a lei.

Intanto al grande magazzino non mancano i pettegolezzi che spaziano dalla moda audace alle discussioni tra le Veneri, mentre altri personaggi si trovano davanti a scelte che potrebbero cambiare i loro equilibri sentimentali. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate precedenti i rapporti tra i protagonisti si sono fatti sempre più intricati. Le tensioni intorno alla Banca Guarnieri e alla controversa questione del finanziamento alla ditta Meneghini hanno iniziato a far rumore anche sulla stampa, mettendo Umberto sotto i riflettori e alimentando dubbi e sospetti.

Nel frattempo le vicende personali continuano a intrecciarsi con quelle del grande magazzino. Mimmo è tornato da Firenze con una sensazione difficile da ignorare: Agata gli è sembrata distante, quasi inquieta. Una percezione che non tarda a turbare anche Concetta, sempre molto attenta agli equilibri della sua famiglia.

A Il paradiso delle signore, invece, l'atmosfera è meno drammatica ma non per questo priva di scintille. Tra le Veneri si parla dell'ultimo modello creato da Botteri, un abito dal taglio audace, quasi un nude-look, che divide le opinioni. Delia dovrebbe indossarlo, ma la trasparenza del vestito costringe a qualche modifica per renderlo più adatto alla vetrina.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

La vicenda che coinvolge Umberto entra in una fase decisiva. Il commendatore decide di uscire allo scoperto e chiede a Rosa di intervistarlo per spiegare la posizione della Banca Guarnieri sul finanziamento finito al centro delle polemiche. Un gesto che sembra voler riportare chiarezza, ma che finisce inevitabilmente per attirare ancora più attenzione sulla famiglia.

La pubblicazione dell'intervista scuote profondamente Odile. Dopo aver letto le parole dello zio, la giovane sente il bisogno di capire cosa si nasconda davvero dietro quella vicenda e decide di muoversi in prima persona. Prima affronta Matteo, convinta che lui sappia più di quanto dica. Durante il confronto accade qualcosa che non si aspettava: il ragazzo lascia cadere ogni difesa e le confessa apertamente i sentimenti che prova per lei.

La rivelazione cambia l'atmosfera tra i due e lascia Odile confusa, divisa tra il bisogno di fare luce sulla situazione familiare e il peso di quella dichiarazione improvvisa. Nel frattempo qualcuno sembra determinato a impedirle di avvicinarsi troppo alla verità: i fratelli Marchesi continuano infatti a muoversi nell'ombra, con l'obiettivo di allontanarla sempre di più da Umberto.

Intanto le parole di Mimmo su Agata mettono in allarme Concetta, che dopo una telefonata poco rassicurante decide di agire d'istinto e partire per Firenze insieme a Ciro per capire cosa stia succedendo davvero alla figlia.

Sul fronte sentimentale, invece, Johnny riceve una proposta che suona quasi come una beffa del destino. Cesare gli chiede di suonare al suo matrimonio con Irene. Per il magazziniere, ancora innamorato della ragazza, è un colpo durissimo da incassare.