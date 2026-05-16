Il Paradiso delle Signore 11, chi rimane nel cast e chi no: Marta e Tancredi verso l'addio?

Il Paradiso delle Signore non è mai stato soltanto un grande magazzino pieno di abiti, sogni e amori complicati. È anche un luogo del cuore in cui, stagione dopo stagione, il pubblico si è affezionato ai personaggi fino a considerarli quasi di casa, come se fossero amici di famiglia. Per questo, ogni volta che si avvicina la conclusione di un'altra stagione della soap nascono le preoccupazioni: chi sarà a lasciare il cast stavolta? E chi invece verrà confermato per la prossima stagione?

Il Paradiso delle Signore 11, chi va e chi resta

La stagione 11 de Il paradiso delle signore, le cui riprese inizieranno già il 25 maggio di quest'anno e che è attesa su Rai 1 dopo la pausa estiva, sembra destinata a ripartire proprio da una serie di cambiamenti importanti tra i personaggi. E tra indiscrezioni, segnali nelle trame e messaggi social degli attori, il toto-cast è già diventato uno degli argomenti più discussi.

Marta Guarnieri verso un possibile addio

Marta Guarnieri (Gloria Radulescu)

Il nome più papabile per l'addio è quello di Marta Guarnieri. Il personaggio interpretato da Gloria Radulescu potrebbe trovarsi davanti a una svolta decisiva: una proposta professionale a Roma, legata a un importante progetto, rischia infatti di portarla lontano da Milano e dal Paradiso.

La partenza di Marta sarebbe un passaggio tutt'altro che secondario nella soap. Dopo il ritorno dagli Stati Uniti e il nuovo percorso costruito accanto a Enrico e alla piccola Anita, la figlia di Umberto sembrava finalmente aver trovato un equilibrio più maturo. Proprio per questo l'ipotesi di un trasferimento apre una domanda inevitabile: Marta uscirà davvero di scena, oppure la soap userà questa storyline per mettere alla prova il personaggio senza salutarlo del tutto?

Al momento non risultano conferme ufficiali da parte della produzione, ma le trame più recenti sembrano preparare il terreno a un cambiamento importante. E, se Marta dovesse lasciare Milano, resta da capire se anche Enrico e Anita seguiranno la stessa direzione.

Tancredi saluta la soap? Il messaggio di Flavio Parenti fa discutere

Tancredi (Flavio Parenti)

Tra gli addii che sembrano più concreti c'è anche quello di Tancredi. Flavio Parenti, interprete del personaggio, ha pubblicato sui social un messaggio che ha tutta l'aria di un congedo. L'attore ha infatti ringraziato il pubblico per i complimenti ricevuti e ha spiegato che Tancredi è stato "un personaggio meraviglioso da interpretare", da riscattare e da far emergere dalle ombre.

Nel post, Parenti ha scritto anche che per Tancredi "è tempo di vivere la sua vita" e per lui di andare alla scoperta di nuove avventure. Una frase che in molti hanno letto come un saluto alla soap, soprattutto dopo il percorso di redenzione vissuto dal personaggio nelle ultime puntate.

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Tancredi, nato come figura tormentata e spesso controversa, in questa stagione ha attraversato una trasformazione che ha permesso alla serie di chiudere almeno una parte del suo arco narrativo. Il suo addio non sarebbe quindi soltanto un'uscita di scena ma la conclusione di un cammino.

Rosa in bilico, Adelaide una certezza

Il Paradiso delle Signore, Rosa

Più sfumata appare invece la posizione di Rosa Camilli. La giovane giornalista - che in queste ultime puntate vive un momento drammatico - potrebbe non sparire del tutto, ma avere una presenza meno continuativa. Le ultime trame la vedono coinvolta in questioni complicate, tra scelte personali e ambizioni professionali. Tutti elementi che potrebbero giustificare un ruolo più intermittente, senza necessariamente arrivare a un addio definitivo.

Molto diversa invece la situazione di Adelaide di Sant'Erasmo. La contessa, interpretata da Vanessa Gravina, resta una delle colonne della soap e dovrebbe continuare ad avere un peso centrale anche nella stagione 11. Con il suo mix di eleganza, segreti e strategie, Adelaide è ancora uno dei motori più efficaci delle trame, soprattutto quando si tratta di muovere le pedine all'interno della famiglia Guarnieri. E poi, la paternità di Odile è ancora tutta da capire...

Gli altri personaggi de Il Paradiso delle Signore

Tra le presenze che sembrano destinate a proseguire ci sono anche Odile e Matteo. La figlia di Adelaide, dopo la fine del legame con Ettore, potrebbe diventare sempre più centrale nei nuovi episodi, soprattutto se la soap decidesse di approfondire la sintonia con Matteo. Saranno loro la nuova coppia?

Sul fronte delle conferme, spazio anche a Concetta e Ciro Puglisi. La coppia dovrebbe restare nella prossima stagione, ma non senza tensioni. Il loro matrimonio potrebbe attraversare una fase delicata, alimentata da gelosie, incomprensioni e pressioni familiari.

Non dovrebbe invece tornare Salvo. La sua assenza segnerebbe un altro passaggio importante per la soap, che negli ultimi anni ha già abituato gli spettatori a partenze dolorose e ritorni a sorpresa. Il Paradiso delle Signore, del resto, vive anche di questo: personaggi che escono, altri che rientrano, storie che si chiudono e nuove dinamiche che provano a prendere il loro posto.