Il Paradiso delle signore anticipazioni 16 novembre: qualcuno si intromette nei piani di Tancredi

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 16 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 15 novembre

Maria pensa che potrebbe anche accettare la proposta di Vito per l'Australia ma qualcosa la distrae dai suoi pensieri: è l'incontro con il Mancino. Matteo, preoccupato per la Puglisi, decide di confidarsi con Marcello. Leonardo scopre che Irene lavora al Paradiso, Tancredi fa una scenata in pubblico a Matilde e Vittorio.

Anticipazioni del 16 novembre: Matteo vuole dimettersi

Confessare la verità al fratello non è stato facile, soprattutto per la reazione furibonda di Marcello. Anche per questo Matteo decide di lasciare il Paradiso e scrive le proprie dimissioni, ma Marcello torna sui suoi passi e gli chiede di restare.

Nel prossimo episodio qualcuno si intromette nei piani di Tancredi

Dopo la sfuriata a Vittorio, Tancredi cerca un confronto con Matilde. Nel frattempo, lei si scusa con Vittorio per il comportamento del marito. Ma il Sant'Erasmo non sa che si troverà presto a fronteggiare una nuova difficoltà: Vito, sentendo parlare dei problemi della Tessuti Colombo, ha un'idea che potrebbe dare una svolta al suo futuro con Maria

É tempo di elezioni nell'episodio di giovedì

Al Circolo, c'è grande fermento per l'imminente elezione della nuova Presidentessa: la scelta è tra Flora e Fiorenza. La Gentile, decisa ad avere la meglio, userà l'importante informazione sulla sua rivale che è riuscita a origliare nella conversazione tra Umberto e Tancredi?