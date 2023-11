Il Paradiso delle signore anticipazioni 15 novembre: Matteo si confida con Marcello, Maria va in Australia?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 15 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 14 novembre

Maria non sa se fidarsi di Vito, nonostante sia allettata dalla proposta che le ha fatto, per questo consulta tutta la famiglia. Marcello ha intuito che Matteo è nei guai ed è sempre più vicino alla verità. Flora invece si ritrova ad ascoltare una conversazione tra Tancredi e Umberto e non può credere alle sue orecchie.

Anticipazioni del 15 novembre: Mancino si avvicina pericolosamente a Maria

Maria, per la prima volta, sembra prendere in seria considerazione l'idea di trasferirsi in Australia con Vito. Nel frattempo Mancino incontra la Puglisi e, come velato avvertimento, le chiede di portare i suoi saluti a Matteo.

Matteo si confida con Marcello nell'episodio di mercoledì

Da quando ha saputo che lo strozzino con cui ha un debito si è avvicinato a Maria, Matteo non trova pace. Preoccupato per quanto potrebbe accadere, il Portello decide di confessare tutta la verità a Marcello. Il fratellastro non la prende affatto bene ma farà comunque il possibile per aiutarlo.

Il prossimo episodio è un dramma della gelosia

Alfredo incrocia per caso Leonardo in caffetteria, ma tra i due non nasce una simpatia; intanto Crespi scopre proprio dal suo rivale che Irene lavora al Paradiso.

Durante un evento al Circolo, Tancredi vede Vittorio e Matilde in grande sintonia e perde il controllo, finendo per fare una scenata alla moglie in pubblico. Come reagirà Matilde?