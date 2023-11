Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 14 novembre: Flora scopre i loschi affari di Umberto e Tancredi

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 14 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 13 novembre

Leonardo Crespi e Irene si presentano, mentre Maria riceve una proposta molto importante da parte di Vito. Matilde vorrebbe aiutare il Paradiso e Vittorio a riassortire la merce, Marcello intuisce che Matteo sta nascondendo qualcosa che lo preoccupa ma non sa come aiutarlo. Tancredi, intanto, ha accumulato un debito di riconoscenza verso la Gramini che ora chiede di essere saldato.

Anticipazioni del 14 novembre: Maria più confusa che mai

Maria pensa e ripensa alla proposta che Vito le ha fatto e consulta anche la sua famiglia perchè non sa ancora quale direzione prendere. Nel frattempo Vito cerca un'attività da rilevare a Milano, come alternativa all'Australia.

Nel prossimo episodio Marcello sempre più vicino alla scioccante verità

Marcello ha capito che il suo fratellastro nasconde un segreto preoccupante. Ora però nota che Matteo non porta più al polso l'orologio che gli Adelaide gli aveva donato prima della partenza, e aumentano i suoi sospetti. Leonardo, che ha saputo proprio da Alfredo dove lavora Irena, arriva al Paradiso per un incontro con Vittorio ma la capocommessa fa di tutto per evitarlo.

Flora sente qualcosa che non doveva nell'episodio di martedì

Dopo la richiesta di Fiorenza Gramini, Tancredi decide di consultare Umberto per prendere una decisione sul da farsi. Flora, però, si imbatte nella conversazione senza volerlo: quello che riesce a origliare è scioccante!