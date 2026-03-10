Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo 2026: Johnny si dichiara a Irene?

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore porta novità sull'indagine ma anche nuovi sospetti su Matteo e un possibile colpo di scena tra Johnny e Irene. Ecco cosa accadrà nella soap di Rai 1 mercoledì 11 marzo 2026 (alle 16.00).

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 mercoledì 11 marzo alle 16.00 con una puntata ricca di piccoli scossoni emotivi e nuove domande che iniziano a serpeggiare tra i protagonisti. Al grande magazzino milanese non mancano i problemi quotidiani, mentre fuori dal lavoro sentimenti trattenuti e sospetti appena accennati rischiano di cambiare gli equilibri tra alcuni personaggi. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Cosa è successo negli episodi precedenti

Il Paradiso delle Signore

Negli ultimi episodi de Il paradiso delle signore la situazione sentimentale di Irene ha preso una piega inattesa. La capocommessa ha deciso di chiudere la relazione con Cesare e questa scelta ha inevitabilmente coinvolto anche Johnny. Il ragazzo, che da tempo prova qualcosa per lei, cerca di starle vicino ma allo stesso tempo fatica a tenere a bada i propri sentimenti.

Nel frattempo Delia osserva la situazione con attenzione e prova a fare da mediatrice tra i due ex. Non è convinta che la loro storia sia davvero finita e spera che prima o poi possano ritrovarsi. Alla Caffetteria, invece, Concetta deve affrontare un problema molto concreto: l'assenza di Mimmo. Per questo decide di rivolgersi a Don Saverio, chiedendogli di aiutarla a trovare qualcuno che possa sostituirlo almeno temporaneamente.

Intanto Rosa si sta muovendo su un terreno ben più delicato. Dopo aver accettato di indagare sul caso dei terreni inquinati, la giornalista raccoglie alcune testimonianze importanti. Prima intervista Enrico, che interviene come medico sulla questione, poi parla con Umberto, ricordando anche il suo contributo economico nel salvare molti bambini. Un gesto che riempie di orgoglio Odile.

Nel frattempo Valeria non riesce a nascondere una crescente curiosità proprio nei confronti di Rosa. Una piccola rivelazione accende il suo interesse e la spinge a voler capire qualcosa di più sul suo conto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Tancredi

Nella puntata in onda mercoledì 11 marzo alle 16.00 su Rai 1 arriva una possibile soluzione per la Caffetteria. Si presenta infatti Ivana Fabbri, una cuoca con ottime referenze segnalata da Don Saverio. Il colloquio però non prende la piega sperata e Ciro non sembra affatto colpito dalla candidata, il suo atteggiamento lascia intuire che la questione non sarà così semplice da risolvere.

Al Paradiso, invece, continua a preoccupare l'andamento delle vendite della nuova linea di lingerie. Nonostante gli sforzi di Valeria, i risultati restano sotto le aspettative e la situazione rischia di creare qualche tensione in più tra chi lavora al grande magazzino.

Nel frattempo emergono nuovi dubbi su Matteo. I Marchesi iniziano a guardarlo con sospetto dopo che Greta scopre per caso, parlando con Marina, un dettaglio che non passa inosservato: Portelli non era sul set proprio nei giorni in cui la persona mandata da Umberto si è presentata a Londra per indagare sulla loro madre. Una coincidenza che lascia aperte molte domande.

Sul fronte sentimentale, invece, Delia tenta una piccola mossa per riavvicinare Cesare e Irene organizzando un incontro tra i due. Johnny osserva tutto da vicino e, mentre cerca di sostenere Irene, si rende conto che ormai gli è sempre più difficile nascondere quello che prova. Il giovane sembra finalmente pronto a confessare i suoi sentimenti alla capocommessa. Ma proprio nel momento in cui decide di farsi avanti, qualcosa di inatteso rischia di rovinare i suoi piani.