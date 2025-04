Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 9 aprile: Adelaide ritrova Marcello, Enrico sospetta di Lea

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 3 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Agata cerca di aggirare il divieto di Ciro di andare a Roma e Marta teme per Enrico.

Nell'episodio precedente

Odile può finalmente rivedere Adelaide, ora che le sue condizioni di salute si sono stabilizzate. Al Paradiso, la dirigenza valuta la possibilità di esaudire il desiderio delle Veneri di recarsi a Roma per partecipare alla trasmissione radiofonica "Bandiera Gialla" e, allo stesso tempo, promuovere la nuova collezione tra i giovani.

Intanto, Agata sorprende Mimmo con una richiesta inaspettata. Guido invita Odile a una serata musicale, mentre Tancredi, accorgendosi del malumore di Rosa, decide di organizzarle una sorpresa. Nel frattempo, Lea chiede a Marta di convincere Enrico a partire per l'America, ma lui prova a spiegare ad Anita perché, almeno per ora, non può seguirla insieme alla zia Lea.

Le Veneri de Il Paradiso delle Signore

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Tancredi indaga su Rosa e Marcello

Il destino ricuce i fili del cuore. Adelaide, dopo aver superato l'intervento, ritrova finalmente la forza e il sorriso. Il momento tanto atteso giunge con dolce intensità: lei e Marcello si rivedono con un abbraccio carico di emozione Umberto, consapevole del legame che li unisce, questa volta si fa da parte,

Nel frattempo, Agata sogna Roma, le luci della radio, la possibilità di essere parte del programma Rai "Bandiera Gialla", pensato per i giovani come lei. Ma Ciro, le chiude le porte, vietandole di partire. Agata, però, non si arrende: l'ostinazione si intreccia al desiderio, e un'idea audace prende forma.

Tancredi inizia a scavare nel legame che unisce Rosa e Marcello, mentre la Camilli si trova a dover affrontare un momento delicato e fa a Elvira una difficile confessione, che potrebbe cambiare ogni cosa. Infine, Marta si fa sempre più inquieta per Enrico, ma lui cerca di calmarla. Tuttavia, dietro lo sguardo rassicurante, inizia a serpeggiare un sospetto: Lea sta giocando sporco con Anita.