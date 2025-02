Il paradiso delle signore 9 anticipazioni 5 febbraio: Ciro scopre tutto su Agata, Rosa preoccupa Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 in onda mercoledì 5 febbraio, Agata fa scoppiare una lite in casa, mentre Irene crede di aver trovato la nuova venere: ecco tutte le anticipazioni.

Periodo di grandi tensioni per Il Paradiso delle signore 9. Nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 5 febbraio, alle 16:00 su Rai 1, per esempio, non ci sarà soltanto una grossa lite in casa Puglisi: l'avvicinamento di Rosa a Tancredi non è visto di bene.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Irene si fida della persona sbagliata?

Il Paradiso delle Signore 9: una scena della serie

Dopo l'addio di Clara, a Milano e al Paradiso, Irene sta disperatamente cercando una sostituta della Boscolo. Proprio quando è sul punto di arrendersi, la Cipriani incontra Rita Marengo: la ragazza sembra perfetta per il ruolo di venere. Peccato, però, che l'altra abbia omesso, volutamente, un piccolo dettaglio: al momento, infatti, Rita è in prova alla Galleria Milano Moda.

Agata è stata scoperta da sua madre: Concetta ha capito che la figlia ha passato una serata fuori e le ha fatto solennemente promettere di stare alla larga da Roberto. In cambio lei non dirà nulla a Ciro.

Purtroppo la verità troverà comunque un modo per tornare a galla: vedendo Agata e Mimmo discutere, origliando una parte della conversazione, il Puglisi capirà che la figlia minore ha un segreto. Tornato a casa deciderà di parlarne con Concetta, che non potrà mentire. Agata dovrà così fare i conti con la furia di suo padre.

Anche Roberto è molto contrariato, ma non c'entra Agata. Lui e Marcello hanno scoperto che Rosa ha accettato una proposta di lavoro da parte di Tancredi, scrivere un articolo per il suo giornale. I due direttori del Paradiso non sanno quindi cosa aspettarsi: che questa mossa faccia parte di un subdolo piano del Di Sant'Erasmo?

Intanto Enrico è sempre più triste: il peso delle ultime vicissitudini e la mancanza della piccola Anita cominciano a farsi sentire. Marta non può certo rimanere impassibile davanti al malessere tangibile del compagno, ecco perchè gli propone di andare a Venezia con la scusa del Carnevale.