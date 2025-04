Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni del 30 aprile: Marcello smaschera Tancredi, Guido si apre con Odile

Nel prossimo episodio della soap in onda su Rai 1, Matteo viene paparazzato con Marina Valli e Anita è in pericolo: ecco cosa succederà nell'appuntamento di domani.

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani mercoledì 30 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata: Guido confessa i suoi sentimenti alla contessina e Marcello torna da Torino con nuove informazioni sul rapporto tra Rita e Tancredi.

Nell'episodio precedente

Botteri si confida con Delia, ammettendo di non volerla perdere. Nel frattempo, Guido è determinato a promuovere il suo musicarello e, sapendo che questo genere cinematografico è pensato soprattutto per un pubblico giovane, propone a Roberto di organizzare una festa al Paradiso per attirare l'attenzione.

Mimmo, rivela ad Agata di aver rifiutato il trasferimento a Partanna, nonostante ciò significhi andare contro il volere di suo padre. Approfitta dell'occasione per aprirle il cuore e dichiararle i suoi sentimenti. Intanto, i criminali si fanno sempre più minacciosi e si avvicinano pericolosamente a Enrico. Marcello, dal canto suo, fatica a nascondere la sofferenza nel vedere crescere la complicità tra Rosa e Tancredi.

Anticipazioni della soap: Marcello scopre il tradimento di Rita

In un gesto impulsivo ma dettato dall'affetto, Marta decide di portare Anita a una festa organizzata alla casa-famiglia, senza informare Enrico. Tuttavia, quella che doveva essere una serata serena prende una piega inaspettata: un imprevisto mette la piccola in pericolo, gettando Marta nel panico.

In un altro contesto, Marcello fa ritorno da Torino con una verità sconvolgente: dopo aver parlato con Rita ha scoperto che la donna è stata assunta da Tancredi con l'unico scopo di sottrarre il modello dell'abito di Botteri, simbolo del Paradiso.

Mentre lo scandalo rischia di esplodere, le riviste di gossip si riempiono degli scatti di Matteo in compagnia dell'affascinante attrice Marina Valli, provocando in Odile una reazione tutt'altro che indifferente. Intanto, Guido prende coraggio e decide di aprire il proprio cuore alla giovane Sant'Eramo, rendendole noti i suoi sentimenti.