Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni del 29 aprile, Enrico rischia la vita, Marcello è ferito

Nel prossimo episodio della soap in onda su Rai 1, Botteri si confida con Delia e Mimmo sfida il padre per amore di Agata: ecco cosa succederà nell'appuntamento di domani.

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani martedì 29 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata:Guido organizza una festa per il suo musicarello, l'ombra dei criminali che danno la caccia ad Enrico agita il Paradiso.

Nell'episodio precedente

Agata scopre che Carmelo ha imposto a Mimmo di chiedere il trasferimento in Sicilia, ma a lei dispiacerebbe se lasciasse Milano. Intanto, il ragazzo prende una decisione definitiva sul suo futuro e affronta il padre. Odile ascolta una conversazione compromettente tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi che riguarda Rita.

Marcello ha organizzato un piano per capire se sia stata la ragazza a dare il bozzetto dell'abito iconico di Botteri alla GMM. Su proposta di Tancredi, Adelaide si fa intervistare da Rosa, la quale è costretta a mascherare il proprio disagio quando la Contessa parla della sua relazione con Marcello. Nel frattempo, i criminali, che sono sulle tracce di Enrico, hanno scoperto dove abita Marta.

Silvia Bruno interpreta Agata Puglisi

Anticipazioni della soap: Marcello soffre per l'affiatamento di Rosa e Tancredi

Botteri mette da parte le esitazioni e si apre con Delia: non vuole perderla e glielo confessa senza più timori. Intanto, Guido vuole dare una spinta al suo musicarello e, sapendo che questi film puntano a conquistare il pubblico giovane, propone a Roberto di organizzare una grande festa al Paradiso.

Mimmo prende coraggio: racconta ad Agata di aver rifiutato il trasferimento a Partanna, andando contro la volontà del padre pur di restare vicino a lei. E non si ferma qui: si sbilancia e finalmente le rivela quali sono i suoi sentimenti

Nel frattempo, i criminali sono sempre più vicini a rintracciare Enrico, mentre su un altro fronte Marcello è ferito, non riesce a nascondere il suo dolore: vedere Rosa e Tancredi così complici lo fa soffrire più di quanto voglia ammettere.