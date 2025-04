Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni del 28 aprile, Marta nel mirino: il pericolo si avvicina

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani lunedì 28 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Mimmo decide di affrontare suo padre, Marcello indaga sul bozzetto di Botteri. La puntata in onda oggi sarebbe dovuta andare in onda giovedì 24 aprile ma è slittata per dare spazio alle celebrazioni in onore di Papa Francesco.

Nell'episodio precedente

Irene, decisa a fare chiarezza, informa Roberto e Marcello su quanto ha scoperto riguardo a Rita. Più tardi, l'incontro casuale con Lucia Giorgi, la capocommessa della GMM, alimenta ancora di più i sospetti della Cipriani su tutta la vicenda. Intanto, Concetta sprona Botteri a compiere un passo avanti con Delia.

Nel frattempo, Matteo affronta Odile, cercando risposte sul legame che la unisce a Guido. Marta e Anita riescono finalmente a parlarsi con sincerità, riuscendo così a riavvicinarsi. Contemporaneamente, proprio mentre Carmelo Burgio si appresta a lasciare Milano, Mimmo trova il coraggio di raccontargli tutta la verità. Nel frattempo, nuovi dettagli emergono sulla storia che coinvolge Rita, aggiungendo ulteriori ombre al mistero.

Anticipazioni della soap: Adelaide si racconta a Rosa, ma l'intervista prende una piega inaspettata

Agata scopre la verità: è stato Carmelo a spingere Mimmo a chiedere il trasferimento in Sicilia. Eppure, l'idea di vederlo lasciare Milano la turba profondamente. Ma il ragazzo, determinato a prendere in mano il proprio destino, affronta il padre una volta per tutte. Parallelamente, Odile si imbatte in una conversazione che non avrebbe mai dovuto ascoltare.

La contessina sorprende Giulia Furlan e Lucia Giorgi che parlano di Rita, rivelando qualcosa di molto compromettente. Nel frattempo, Marcello si muove nell'ombra: ha architettato un piano per scoprire se sia stata davvero Rita a consegnare il bozzetto dell'abito iconico di Botteri alla GMM. Su suggerimento di Tancredi, Adelaide accetta di farsi intervistare da Rosa.

Durante l'incontro, Rosa deve nascondere a fatica il proprio disagio, soprattutto quando la Contessa si lascia andare a confessioni inaspettate sulla sua storia con Marcello. E mentre la vita a Milano si intreccia di passioni e segreti, i criminali che inseguono Enrico riescono a scoprire dove vive Marta. Il pericolo è sempre più vicino.