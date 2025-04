Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni del 23 aprile, Rita, il velo cade: le Veneri scoprono la verità

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani mercoledì 23 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay*. In questa puntata Mimmo nasconde la sospensione a Carmelo, Botteri diserta l'appuntamento con Delia: sta cambiando idea? Rita ha detto una bugia sulla sua assunzione.

Nell'episodio precedente

Finalmente viene pubblicato l'atteso articolo di Auretta Grimaldi, che esprime una critica entusiasta alla nuova collezione di Botteri, lodandone stile e originalità. Intanto, la piccola Anita comincia ad ambientarsi a Villa Guarnieri e si apre con Umberto, che rimane colpito dalle sue parole su Marta.

A casa Puglisi arriva il padre di Mimmo, ma la famiglia decide di tacere sulla sospensione del ragazzo dal servizio. Tuttavia, Ciro è combattuto e non si sente a suo agio nel mentire a Carmelo. Nel frattempo, Tancredi fa un inaspettato regalo a Rosa e tenta anche di baciarla, ma la reazione della donna lo spiazza completamente.

Massimo Cagnina interpreta Ciro Puglisi

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Il segreto di Marta: non può avere figli

Elvira è sempre più provata: la gravidanza, pur tanto desiderata, comincia a pesare sul suo corpo e sul suo umore. Salvo la osserva in silenzio, sempre più inquieto, incapace di nascondere la sua preoccupazione crescente. Intanto, al commissariato, Carmelo si presenta per parlare con Mimmo.

Il ragazzo, però, grazie alla copertura silenziosa di un collega fidato, riesce a celare al padre una verità dolorosa: la sua sospensione dal servizio è realtà, anche se nessuno osa pronunciarla ad alta voce.

Gianlorenzo Botteri, dal canto suo, non si presenta all'appuntamento con Delia per Pasquetta. Un'assenza che pesa, soprattutto a lui, che inizia a interrogarsi su cosa stia realmente cercando da quel rapporto incerto. Dubbi che fanno rumore, anche nel silenzio.

Marta trova il coraggio di aprirsi con Enrico: gli rivela, con voce rotta ma ferma, di non poter avere figli. Una verità che le brucia dentro, ma che finalmente lascia uscire. E mentre altrove il tempo scorre, le Veneri fanno una scoperta che le lascia senza parole: Rita non è mai stata assunta da Alitalia. Una bugia che apre nuove domande, ancora tutte senza risposta.