Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 2 maggio: Rosa scopre le bugie di Tancredi, Guido sconvolge Matteo

Nel prossimo episodio della soap in onda su Rai 1, Marcello si trova a un bivio: denunciare Tancredi per il plagio dell'abito di Botteri o proteggere i fragili equilibri. Ecco cosa succederà nell'appuntamento di domani.

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani venerdì 2 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata: Rita si confessa con Irene, al GMM scatta la scintilla tra Delia e Gianlorenzo.

Nell'episodio precedente

Odile si imbatte in Marina Valli, che non perde occasione per stuzzicarla e tentare di carpire informazioni sul legame tra lei e Matteo. Intanto, un uomo entra al Paradiso con fare sospetto chiedendo di Marta. Mimmo, che in quel momento è alla ricerca di Agata per parlarle, ha l'impressione di aver già visto quell'uomo da qualche parte.

Intanto Marcello, tornato con informazioni scottanti, si confronta prima con Roberto e poi con Adelaide: Rita è disposta a testimoniare, pronta a smascherare Tancredi una volta per tutte. E proprio Tancredi, travolto dall'emozione, tenta un bacio inaspettato con Rosa.

Pietro Masotti interpreta Marcello Barbieri

Anticipazioni della soap: Enrico verso Roma per una testimonianza cruciale

Marcello si trova davanti a un bivio difficile: denunciare Tancredi per il plagio dell'abito ideato da Botteri o restare in silenzio, consapevole delle conseguenze che una tale scelta potrebbe innescare. Intanto, Guido confida a Matteo di essersi riavvicinato a Odile. La notizia colpisce il ragazzo in profondità, ma lui, con orgoglio e fatica, tenta di dissimulare la sua amarezza.

Nel frattempo, Enrico si prepara a lasciare Milano: lo attende Roma, dove dovrà testimoniare in aula, portando con sé il peso della verità. A Milano, invece, Rita fa ritorno e trova il coraggio di confessare a Irene le sue colpe. Per caso, Rosa ascolta la conversazione e, tra le righe, comprende che Tancredi l'ha ingannata. Ferita e delusa, decide di affrontarlo senza mezzi termini.

Al Paradiso, intanto, l'atmosfera è più leggera: la promozione del musicarello porta entusiasmo e sorrisi, e in questo clima di festa scatta la scintilla tra Delia e Gianlorenzo. Ma la giornata non è ancora finita. Marcello, rientrato a casa con il peso delle scelte da compiere, riceve una visita inaspettata: sulla soglia, c'è Rosa.