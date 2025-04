Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni del 18 aprile: Tancredi tenta di baciare Rosa

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani venerdì 18 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Anita trova conforto a Villa Guarnieri e Mimmo nasconde la verità a suo padre Carmelo

Nell'episodio precedente

Agata informa Mimmo che suo padre Carmelo presto arriverà a Milano per fargli visita. I due, preoccupati che l'uomo possa scoprire la sospensione di Mimmo dalla Polizia, iniziano a elaborare un piano per tenerglielo nascosto. Intanto, Matteo decide di prendere le distanze da Odile, mentre Delia propone a Botteri di trascorrere insieme la giornata di Pasquetta.

Al magazzino fa la sua comparsa un individuo sospetto che chiede di Enrico, proprio mentre quest'ultimo prende una decisione importante: trasferirsi con Anita a Villa Guarnieri. Infine, Rosa consegna a Roberto la sua lettera di dimissioni dal Paradiso delle Signore e firma un nuovo contratto con Tancredi.

Rosa Camilli, interpretata da Nicoletta Di Bisceglie

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: la collezione di Botteri conquista la critica

Sulle pagine patinate di una rinomata rivista di moda, finalmente compare l'articolo firmato da Auretta Grimaldi. Dopo aver visitato il Paradiso, la giornalista non nasconde il suo entusiasmo: la nuova collezione firmata da Botteri viene elogiata con toni appassionati, consacrandolo tra i nomi da tenere d'occhio nel panorama del prêt-à-porter italiano.

Intanto, a Villa Guarnieri, Anita inizia lentamente ad ambientarsi. Il rifugio scelto da Enrico alla vigilia del processo si trasforma in un luogo dove la bambina si apre per la prima volta, confidandosi con Umberto, che rimane colpito da ciò che la piccola pensa di Marta.

A Milano giunge anche Carmelo, il padre di Mimmo. I Puglisi decidono di mantenere il riserbo sulla sospensione del giovane dal servizio di polizia. Una scelta non facile, soprattutto per Ciro, che fatica a sostenere il peso della bugia. Nel frattempo, Tancredi continua la sua sottile strategia di seduzione nei confronti di Rosa: le fa un regalo e, spinto dall'impulso, tenta persino di baciarla.