Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni del 17 aprile: Rosa volta pagina, un uomo misterioso cerca Enrico

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 17 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Matteo si allontana da Odile, Rosa lascia il Paradiso e Delia fa la prima mossa con Botteri.

Nell'episodio precedente

Enrico scopre finalmente la data del processo e, per garantirgli maggiore sicurezza, Umberto gli propone di trasferirsi con la figlia a Villa Guarnieri. Intanto, al Paradiso fa un'inaspettata apparizione Auretta Grimaldi, desiderosa di visionare gli abiti disegnati dallo stilista Gianlorenzo Botteri e scrivere un articolo sulla nuova collezione sulla sua rivista di moda.

Matteo organizza una cena con Odile, ma un imprevisto dell'ultimo minuto sconvolge completamente i piani, cambiando il corso della serata. Nel frattempo, Tancredi mette Rosa di fronte a una scelta difficile: se vuole avanzare nella sua carriera di giornalista, dovrà rinunciare al lavoro al Paradiso. Decisa a non subire passivamente la situazione, Rosa si prepara ad affrontare Marcello.

Agata Puglisi è interpretata dall'attrice Silvia Bruno

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Rosa lascia il Paradiso tra ambizione e coraggio

Nella soap di Rai 1 i segreti si fanno sempre più ingombranti. Agata informa Mimmo dell'imminente arrivo a Milano di suo padre Carmelo. La notizia innesca nei due giovani una corsa contro il tempo per evitare che l'uomo scopra la verità: Mimmo è stato sospeso dal servizio in Polizia. Mentre cercano un modo per mascherare la realtà, altrove Matteo prende una decisione sofferta ma necessaria e sceglie di fare un passo indietro con Odile.

Delia prova invece a coltivare un'intimità diversa, invitando Botteri a trascorrere insieme la Pasquetta, gesto semplice ma carico di significati. Ma la serenità viene interrotta da un elemento di tensione: un uomo sconosciuto si presenta in magazzino con l'intento di parlare con Enrico. Un dettaglio che non passa inosservato, soprattutto ora che il Brancaccio, in attesa del processo, ha deciso di accettare l'ospitalità di Umberto e trasferirsi a Villa Guarnieri con Anita, nella speranza di proteggere la figlia da ulteriori turbamenti.

Sul fronte lavorativo, Rosa prende una decisione netta: consegna a Roberto la sua lettera di dimissioni dal Paradiso. La Camilli ha deciso di accettare l'offerta di Tancredi, firmando un nuovo contratto che la porterà lontano dal grande magazzino milanese, ma forse più vicina al futuro che desidera nel mondo dell'editoria.