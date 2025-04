Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni del 16 aprile: Rosa è a un bivio, Matteo invita a cena Odile

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1, Rosa affronta una scelta dopo l'aut aut di Tancredi e ci sarà una nuova opportunità per Botteri: ecco cosa succederà nell'appuntamento di domani.

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani mercoledì 16 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Auretta Grimaldi al Paradiso per scrivere un articolo sulla collezione di Gianlorenzo Botteri e Umberto offre il suo aiuto a Enrico.

Nell'episodio precedente

Giulia Furlan continua a stuzzicare Delia, che però, invece di reagire, escogita un piano per dare una mano allo stilista Gianlorenzo Botteri. Con l'arrivo imminente della Pasqua, al Paradiso si respira aria di festa: come da tradizione, tutto lo staff si riunisce per organizzare le iniziative dedicate ai clienti.

Intanto Salvatore osserva un comportamento insolito tra Odile e Guido e, incuriosito, cerca di scoprire cosa stia succedendo tra i due. Agata, determinata a rinnovare lo stile di Mimmo, si impegna a proporgli un nuovo look, ma lui non sembra affatto convinto. Rosa, invece, si apre con Elvira e le confida il suo dolore per Marcello, ignara che Tancredi stia già facendo progetti importanti per lei.

Flavio Parenti interpreta Tancredi

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Tancredi vuole mettere Rosa all'angolo

Enrico ha finalmente una data: il processo che potrebbe cambiare il suo destino è stato fissato. Umberto, interviene con discreta fermezza: apre le porte di Villa Guarnieri a lui e a sua figlia, offrendo non solo ospitalità, ma una protezione che sa di alleanza e calcolo, come tutto ciò che viene da lui.

Al Paradiso, intanto, si respira un'aria inaspettatamente frizzante: Auretta Grimaldi, la direttrice di una nota rivista di moda, fa il suo ingresso, incuriosita dagli abiti firmati Botteri. Dice di voler scrivere un pezzo sulla collezione. Matteo invita Odile a cena ma qualcosa, all'improvviso, rompe l'incanto, spostando la serata su un binario imprevisto, lontano dal romanticismo che lui aveva immaginato.

E poi c'è Tancredi. Lucido, deciso, ancora una volta pronto a dettare le regole. Mette Rosa davanti a un bivio tagliente: se vuole avanzare nella sua carriera dovrà lasciare il Paradiso. Un ricatto velato da opportunità. Ma Rosa, che ha imparato a riconoscere il valore delle sue scelte, decide di non subire e affronta Marcello.