Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 14 aprile, Adelaide torna a casa: tregua tra Umberto e Marcello

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani lunedì 14 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Anita mette in pericolo il rapporto tra Marta ed Enrico, Irene, Delia e Rosa tornano dopo il viaggio a Roma.

Nell'episodio precedente

Al Paradiso delle Signore l'atmosfera è carica di entusiasmo per l'arrivo di Renzo Arbore. Guido, che conosce da tempo il celebre artista, approfitta dell'occasione per presentargli sia Odile che Matteo, suscitando grande curiosità tra tutti i presenti. Nel frattempo, Adelaide, ancora ricoverata in clinica, fa una telefonata inaspettata a Umberto. L'uomo, però, si trova sempre più in difficoltà nel mantenere il segreto con Odile: nasconderle di essere il suo vero padre diventa ogni giorno più complicato.

Marta, intanto, deve affrontare l'amarezza di Anita, che non le nasconde la propria delusione: l'accusa infatti di essere la causa della partenza della zia. Ma al Paradiso non mancano le sorprese: per le Veneri arriva un regalo speciale proprio da Renzo Arbore, lasciando tutte senza parole e rendendo la giornata ancora più memorabile.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: la nuova collezione Botteri conquista i giovani

Roma è ancora negli occhi di Irene, Delia e Rosa. Quelle luci, il brivido di parlare in radio a Bandiera Gialla. Un'emozione che non smettono di raccontare alle loro amiche. E mentre la quotidianità riprende il suo corso al Paradiso, la nuova collezione di Botteri esplode tra gli scaffali: parla una lingua nuova, e i ragazzi la capiscono al volo. È un successo che si tocca con mano.

Nel frattempo, Roberto dà un piccolo consiglio a Mimmo: perché non invitare Agata a uscire? Un'idea che potrebbe rivelarsi vincente. Marta, invece, è un po' giù di morale. I rapporti con Anita continuano a essere tesi e Marta ne soffre, perché questo rischia di pregiudicare il suo rapporto con Enrico.

Poi, il momento più atteso. Adelaide rientra finalmente a casa dopo l'operazione al cuore: ora serve protezione, silenzio, pace. Umberto e Marcello decidono di mettere da parte orgoglio e dissapori. Per lei, solo per lei, firmano una tregua e si lasciano alle spalle i loro attriti.