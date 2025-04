Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 11 aprile: Umberto scopre un segreto su Odile

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani venerdì 11 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Umberto fatica a mantenere un segreto che lo coinvolge direttamente, mentre l'arrivo di Renzo Arbore regala a tutti emozioni inaspettate.

Nell'episodio precedente

I sospetti di Enrico su Lea si trasformano in certezze, influenzando profondamente non solo il suo futuro, ma anche quello di Anita. Matteo, tornato da Roma dopo l'incontro con Marina Valli, sembra aver finalmente fatto chiarezza sui propri sentimenti verso Odile e condivide con Marcello le sue intenzioni.

Intanto, la sintonia tra Botteri e Delia si fa sempre più evidente, mentre Roberto sorprende le Veneri con un annuncio inatteso: non saranno loro a partire per Roma, ma sarà una figura di spicco a fare visita al Paradiso. Per Rita, invece, è arrivato il momento dell'addio. Dopo aver salutato tutti con emozione, sale su un taxi e, guardando fuori dal finestrino, incrocia lo sguardo di Tancredi: tra loro, un ultimo, freddo saluto.

Umberto Guarnieri è interpretato da Roberto Farnesi

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Anita incolpa Marta

Al Paradiso l'attesa è frenetica: tutto è pronto per accogliere Renzo Arbore, ospite d'eccezione e vecchia conoscenza di Guido, che non perde l'occasione per presentargli Matteo e Odile. Mentre l'eleganza e la curiosità riempiono i corridoi del grande magazzino, lontano da lì Adelaide, ancora ricoverata in clinica, rompe il silenzio.

La contessa di di Sant'Erasmo telefona inaspettatamente a Umberto. Un gesto che riapre vecchie ferite, proprio mentre lui cerca con difficoltà di nascondere a Odile la verità sul loro legame di sangue: l'uomo ha scoperto che la contessina è sua figlia.

Nel frattempo, Marta si ritrova a fare i conti con la rabbia e l'amarezza di Anita, che le attribuisce la colpa della partenza della zia. E mentre le emozioni si intrecciano tra segreti e incomprensioni, per le Veneri arriva un inatteso momento di grande gioia: un dono speciale firmato proprio dal popolare Renzo Arbore, a suggellare una giornata che al Paradiso sarà difficile dimenticare.