Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 10 febbraio, Tancredi ha un asso nella manica: è Rita!

I sospetti di tanti spettatori de Il Paradiso delle signore 9 erano certamente giusti e la puntata in onda domani, lunedì 10 febbraio, alle 16:00 su Rai 1 svelerà il piano di Tancredi per sabotare la concorrenza dei suoi rivali. Che il Di Sant'Erasmo avesse un asso nella manica era cosa abbastanza palese, nelle ultime puntate della settimana precedente ha cominciato a essere sempre più manifesta l'identità della sua "spia".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Irene ha messo tutti nei guai

Il Paradiso delle Signore 9: una scena della serie

Per sopperire in men che non si dica all'abbandono di Clara, Irene si è data molto da fare nella ricerca di una nuova venere, e ha creduto di averla individuata in Rita Marengo. Quello che la capocommessa del Paradiso ignora, però, è di essere caduta con tutte le scarpe nella trappola di Tancredi.

Il conte infatti ha assunto Rita proprio perchè potesse essere la sua infiltrata nel grande magazzino avversario, per scoprire piani, rubare bozzetti, portare scompiglio. E infatti la nuova arrivata cercherà subito di carpire informazioni sulla nuova collezione disegnata da Botteri.

Venuta a conoscenza della strategia di Tancredi, però, Giulia Furlan non ne sarà entusiasta. Merito forse del chiarimento che ha avuto con Botteri? Giulia finirà forse per essere l'alleata del Paradiso all'interno della GMM?

Dall'altra parte della barricata, intanto, si parla d'amore e questioni personali. Marta ha rivelato a Roberto di essere innamorata e di aver una relazione che la rende felice. Tempo al tempo però: non può ancora rivelare all'amico chi sia il fortunato.

Salvo invece potrebbe aver trovato una soluzione per rimettere insieme i suoceri, ma dovrà aspettare il giorno di San Valentino per portare a compimento il piano.

Il paradiso delle signore 8: un'immagine della nuova stagione

A casa Puglisi, intanto, il clima è più che mai teso: da quando Ciro ha scoperto cosa ha fatto Agata, proprio non riesce a perdonare la figlia. A nulla sono valse le rassicurazioni e l'ascolto della moglie Concetta, che ha dovuto raccontargli tutto.

La giovane Puglisi, dal canto suo, non si dà pace ma non sa neppure come fare a calmare il padre. Inaspettatamente Mimmo Burgio le fornisce un modo per riportare la tranquillità in casa.