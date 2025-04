Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 10 aprile: Matteo pronto a confessare il suo amore a Odile

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 3 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Rita lascia il Paradiso per sfuggire alle pressioni di Tancredi, cresce la complicità tra Delia e Botteri.

Nell'episodio precedente

Adelaide si sta riprendendo e finalmente arriva il tanto atteso incontro con Marcello: i due possono riabbracciarsi, mentre Umberto, ormai, è costretto a farsi da parte. Nel frattempo, Ciro si oppone alla partenza di Agata per Roma, dove le Veneri parteciperanno al programma radiofonico della Rai "Bandiera Gialla", dedicato ai giovani.

Tuttavia, la ragazza escogita un piano per partire lo stesso. Tancredi continua a indagare sulla natura del legame tra Rosa e Marcello, mentre Rosa fa a Elvira una confessione tutt'altro che facile. Intanto Marta è sempre più preoccupata per Enrico, che cerca di rassicurarla, ma inizia a sospettare che Lea stia tramando qualcosa contro Anita.

Luca Ferrante interpreta il personaggio di Gian Lorenzo Botteri

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Un'ospite speciale al Paradiso: l'annuncio di Roberto

Enrico, ormai stanco di rincorrere ombre e mezze verità, si trova di fronte a un bivio che non ammette esitazioni. I suoi dubbi su Lea diventano infine certezze. E sono certezze che non gli lasciano scampo: è arrivato il momento di prendere una decisione per lui ed Anita.

Nel frattempo, Matteo rientra da Roma dove ha incontrato l'attrice Marina Valli, Odile, torna al centro dei suoi pensieri: ora Matteo sa cosa vuole, e lo confida a Marcello. Al Paradiso, tra Botteri e Delia si accende una complicità sottile. Roberto, intanto, riunisce le Veneri per un annuncio che spezza la routine: non saranno loro a partire per Roma, come previsto. Sarà invece una figura importante della radiofonia a varcare le porte del Paradiso.

Ma non per tutti è tempo di attese. Rita ha deciso che non sarà più una pedina nelle mani di Tancredi e va via da Milano. Per lei è il giorno dell'addio, saluta tutti e sale su un Taxi. Dal finestrino, il mondo sembra già lontano. Ma è in quell'istante che vede Tancredi. I loro occhi si incrociano per l'ultima volta, freddi, distanti.